Шмигаль назвав умову, за якої Україна готова забезпечити Крим водою
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова постачати прісну воду в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові. Водночас Шмигаль наголосив, що окупанти не отримають воду з материкової частини України для потреб військових баз.
Свої слова прем'єр пояснив тим, що Україна завжди допомагатиме своїм громадянам у будь-якому місці. Про це Шмигаль сказав у програмі "Радіо Свобода".
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Прем'єр підкреслив, що про забезпечення водою окупантів не мовиться.
У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа. Звичайно, Україна де завгодно, у Криму або десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею тощо,
– сказав Шмигаль.
Він також зазначив, що наразі постачати дніпровську воду до Криму технічно неможливо.
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Нестача води у Криму: все, що відомо
- Україна ще до окупації Росією Криму забезпечувала до 85% потреб у прісній воді. Після анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
- Офіційна позиція України щодо постачання води на півострів полягає у тому, що влада не подаватиме воду у Криму до повної деокупації.