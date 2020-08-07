Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна готова постачати прісну воду в анексований Крим у разі гуманітарної катастрофи на півострові. Водночас Шмигаль наголосив, що окупанти не отримають воду з материкової частини України для потреб військових баз.

Свої слова прем'єр пояснив тим, що Україна завжди допомагатиме своїм громадянам у будь-якому місці. Про це Шмигаль сказав у програмі "Радіо Свобода".

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Прем'єр підкреслив, що про забезпечення водою окупантів не мовиться.

У разі необхідності забезпечити людей водою, якщо гуманітарна катастрофа. Звичайно, Україна де завгодно, у Криму або десь в іншому місці, буде забезпечувати українців водою і всім необхідним, медикаментами, їжею тощо,

– сказав Шмигаль.

Він також зазначив, що наразі постачати дніпровську воду до Криму технічно неможливо.

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