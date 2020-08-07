Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поставлять пресную воду в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что оккупанты не получат воду с материковой части Украины для нужд военных баз.

Свои слова премьер объяснил тем, что Украина всегда будет помогать своим гражданам в любом месте. Об этом Шмыгаль сказал в программе "Радио Свобода".

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Премьер подчеркнул, что об обеспечении водой оккупантов не говорится.

В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т. д,

– сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что сейчас поставлять днепровскую воду в Крым технически невозможно.

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