Шмыгаль назвал условие, при котором Украина готова обеспечить Крым водой
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова поставлять пресную воду в аннексированный Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. В то же время Шмыгаль подчеркнул, что оккупанты не получат воду с материковой части Украины для нужд военных баз.
Свои слова премьер объяснил тем, что Украина всегда будет помогать своим гражданам в любом месте. Об этом Шмыгаль сказал в программе "Радио Свобода".
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Премьер подчеркнул, что об обеспечении водой оккупантов не говорится.
В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа. Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т. д,
– сказал Шмыгаль.
Он также отметил, что сейчас поставлять днепровскую воду в Крым технически невозможно.
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Нехватка воды в Крыму: все, что известно
- Украина еще до оккупации Россией Крыма обеспечивала до 85% потребностей в пресной воде. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
- Официальная позиция Украины по поставкам воды на полуостров заключается в том, что власть не будет подавать воду в Крым до полной деоккупации.