В оккупированном Симферополе из кранов вместо воды льется грязь: видео
Жители Симферополя жалуются на грязную воду, которая уже более 2 недели течет из их кранов. Оккупационная администрация города жалобы выслушивает, но продолжает утверждать: вода соответствует всем необходимым нормам.
Впрочем, достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять — это не так. Из кранов жителей Симферополя вытекает вещество оранжевого цвета. Видео, которое наглядно это демонстрирует ситуацию, в фейсбук-сообществе предприятия "Вода Крыма" разместила пользовательница Оксана Ермакова.
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Это уже крик души! Две недели назад я размещала фото и видео воды, которая течет из кранов жителей улицы Маршала Жукова. Была обратная связь, мне звонил представитель "Воды Крыма", представитель администрации,
— рассказала женщина.
Ермакова объяснила: ее улице, равно как и ряду других, - не повезло. Дело в том, что дома недавно подключили на другую водную сеть, которая проложена из водозабора Вилино, поэтому вода к людям поступает через старую трубу. Речь идет о трубе, ранее поставлявшей днепровскую воду.
Вода, текущая из кранов жителей Симферополя: видео
Она простояла без эксплуатации 6 лет, естественно, поэтому покрылась коррозией и еще невесть какими образованиями.
Жительница Симферополя возмущена тем, что власть пытается убедить потребителей, что вода, которую они поставляют с водозаборов, соответствует санитарным нормам.
Мы и так вынуждены теперь покупать воду для приготовления пищи и питья, а как купаться, стирать, как жить теперь? Кто возместит убытки и прежде всего здоровье? У меня вопрос, что нам делать? Приглашаю к себе домой принять душ и попить чайку с водичкой из крана!
— эмоционально добавила женщина.
Представители "Воды Крыма", на чьей странице в фейсбук появились сообщения женщины, пока никак не отреагировали на них.
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Проблемы с водой в Симферополе: коротко
- Ранее жители Симферополя уже жаловались на забитые водопроводные сети. Люди выкладывают в соцсетях соответствующие фото.
- На предприятии "Вода Крыма" это обычно объясняют качеством воды из подземных источников, которой сейчас частично снабжают жителей Симферополя.
- 29 июня в оккупированном Крыму начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Ведется именно откачка артезианской воды. оккупанты говорят, что никакой экологической угрозы это не несет.