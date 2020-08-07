Жители Симферополя жалуются на грязную воду, которая уже более 2 недели течет из их кранов. Оккупационная администрация города жалобы выслушивает, но продолжает утверждать: вода соответствует всем необходимым нормам.

Впрочем, достаточно лишь одного взгляда, чтобы понять — это не так. Из кранов жителей Симферополя вытекает вещество оранжевого цвета. Видео, которое наглядно это демонстрирует ситуацию, в фейсбук-сообществе предприятия "Вода Крыма" разместила пользовательница Оксана Ермакова.

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Это уже крик души! Две недели назад я размещала фото и видео воды, которая течет из кранов жителей улицы Маршала Жукова. Была обратная связь, мне звонил представитель "Воды Крыма", представитель администрации,

— рассказала женщина.

Ермакова объяснила: ее улице, равно как и ряду других, - не повезло. Дело в том, что дома недавно подключили на другую водную сеть, которая проложена из водозабора Вилино, поэтому вода к людям поступает через старую трубу. Речь идет о трубе, ранее поставлявшей днепровскую воду.

Вода, текущая из кранов жителей Симферополя: видео

Она простояла без эксплуатации 6 лет, естественно, поэтому покрылась коррозией и еще невесть какими образованиями.

Жительница Симферополя возмущена тем, что власть пытается убедить потребителей, что вода, которую они поставляют с водозаборов, соответствует санитарным нормам.

Мы и так вынуждены теперь покупать воду для приготовления пищи и питья, а как купаться, стирать, как жить теперь? Кто возместит убытки и прежде всего здоровье? У меня вопрос, что нам делать? Приглашаю к себе домой принять душ и попить чайку с водичкой из крана!

— эмоционально добавила женщина.

Представители "Воды Крыма", на чьей странице в фейсбук появились сообщения женщины, пока никак не отреагировали на них.

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Проблемы с водой в Симферополе: коротко

Ранее жители Симферополя уже жаловались на забитые водопроводные сети. Люди выкладывают в соцсетях соответствующие фото.

На предприятии "Вода Крыма" это обычно объясняют качеством воды из подземных источников, которой сейчас частично снабжают жителей Симферополя.

29 июня в оккупированном Крыму начали откачку воды из Ивановского водозабора для снабжения Симферополя. Ведется именно откачка артезианской воды. оккупанты говорят, что никакой экологической угрозы это не несет.

Обратите внимание! После того, как Украина прекратила подачу воды в Крым, на полуострове начались серьезные проблемы. Там мелеют водохранилища, а иногда местным жителям подают воду по графику.