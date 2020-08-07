Жителі Сімферополя скаржаться на брудну воду, яка вже понад 2 тижні витікає з їхніх кранів. Окупаційна адміністрація міста скарги вислуховує, але продовжує стверджувати: вода відповідає усім необхідним нормам.

Втім, достатньо лише одного погляду, аби зрозуміти — це не так. З кранів мешканців Сімферополя витікає речовина помаранчевого кольору. Відео, яке наочно це демонструє ситуацію, у фейсбук-спільноті підприємства "Вода Криму" розмістила користувачка Оксана Єрмакова.

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Це вже крик душі! Два тижні тому я розміщувала фото і відео води, яка тече з кранів жителів вулиці Маршала Жукова. Був зворотний зв'язок, мені телефонував представник "Води Криму", представник адміністрації,

— розповіла жінка.

Єрмакова пояснила: її вулиці, так само як і низці інших, — не пощастило. Річ у тім, що будинки нещодавно підключили на іншу водну мережу, яка прокладена з водозабору Віліно, тому вода до людей надходить через стару трубу. Йдеться про трубу, що раніше постачала дніпровську воду.

Вода, що тече з кранів жителів Сімферополя: відео

Вона простояла без експлуатації 6 років, природно, тому вкрилася корозією та ще невідь-якими утвореннями.

Мешканка Сімферополя обурена тим, що влада намагається переконати споживачів, що воду, яку вони поставляють з водозаборів, відповідає санітарним нормам.

Ми і так змушені тепер купувати воду для приготування їжі і пиття, а як купатися, прати, як жити тепер? Хто відшкодує збитки і перш за все здоров'я? У мене питання, що нам робити? Запрошую до себе додому прийняти душ і попити чайку з водичкою з крану!

— емоційно додала жінка.

Представники "Води Криму", на чиїй фейсбук-сторінці з'явилися дописи жінки, поки ніяк не відреагували на них.

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Проблеми з водою у Сімферополі: коротко

Раніше жителі Сімферополя вже скаржилися на забиті водопровідні мережі. Люди викладають у соцмережах відповідні фото.

На підприємстві "Вода Криму" це зазвичай пояснюють якістю води з підземних джерел, якою зараз частково постачають жителів Сімферополя.

29 червня в окупованому Криму почали відкачування води з Іванівського водозабору для постачання Сімферополя. Ведеться саме відкачка артезіанської води. окупанти кажуть, що ніякої екологічної загрози це не несе.

Зверніть увагу! Після того, як Україна припинила подачу води у Крим, на півострові розпочалися серйозні проблеми. Там міліють водосховища, а подекуди місцевим мешканцям подають воду за графіком.