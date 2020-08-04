Крим на межі екологічної катастрофи – мешканці півострову можуть залишитися без води через посуху та перекриття Північно-Кримського каналу. Кількість води у водосховищах знизилась на половину порівняно з 2019 роком. А артезіанські підземні води вже мають солоний присмак.

Чого чекати кримчанам та як ситуація може нашкодити Україні – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.

До теми В анексованому Криму стрімко міліє Чорноріченське водосховище: фото

Змілілі водосховища та пересохлі водні канали – шостий рік окупований Крим перебуває без дніпровської води. Через це півострів потерпає від нестачі водних ресурсів. До окупації Росією Україна забезпечувала автономну республіку на 85%.

Але з 2014 почалася так звана "Водна блокада" як відповідь на незаконну анексію.

"Це принципова позиція, тому що територія Криму є окупованою і всю відповідальність за цивільне населення, яке живе на окупованій території, несе держава-окупант", – розповіла заступниця постійного представника президента в Криму Таміла Ташева.



Обміліле Білогірське водосховище / Фото "Крим. Реалії"

На Кримському півострові – 22 водосховища, загальною площею майже 400 мільйонів кубічних метрів. Раніше 8 із них наповнювала дніпровська вода, ще 14 – заповнювалися під час осінньо-зимового періоду та весняних паводків.

Нині ж водойми напівпорожні. Місцева влада закликає кримчан економити воду. Не рятують навіть свердловини, адже за 6 років експлуатації Росія викачала майже всі запаси підземних прісних запасів.

Той резерв, який там був створений за час існування Північно-Кримського каналу, його тепер не існує і води підземні розпочали підпирати засолені морські води,

– пояснив головний редактор BlackSeaNews Андрій Клименко.

Артезіанська питна вода у Криму втратила свої властивості, а засоленість ґрунтів не дає проростати рослинам. Це так само знищує ще й урожай на півострові.

Що говорять окупанти про дефіцит води

Загальнокримської спраги не стали приховувати й на місцевому пропагандистському телебаченні. Дефіцит води визнали й російські окупанти, утім ненадовго. Спершу так званий голова Криму Сергій Аксьонов зазначав, що Росія називає ситуацію з водопостачанням Криму надзвичайною.

А вже за кілька днів заяву спростував, мовляв, добудують водогін і на цьому все закінчиться. Аби вирішити проблему води у Криму, російська влада пропонувала кілька варіантів: прокладання морським дном водопровідних труб і навіть пропонували "качати" воду з повітря.

Експерти вважають, що катастрофи не буде. Проте кримчанам доведеться з 21 століття повернутися у 60-ті роки 20 століття.

Влітку вода була раз на тиждень по годині, по дві. Люди набирали її у ванни, в інші ємності і використовували так потроху. Коли цієї води не було, то їздили цистерни, люди ставали в чергу з баночками-бідончиками,

– пригадав Андрій Клименко.

Засуха може зіграти на користь Україні

Самотужки вибратися із засушливої пастки Росія не зможе. І це може зіграти на користь Україні. "Це великий інструмент тиску на РФ, аби ми могли деокуповувати власну територію", – пояснила Таміла Ташева.

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Але можливий інший варіант розвитку подій. Аби вирішити проблему з водою на окупованому півострові, Росія може розпочати військовий наступ з боку Херсонщини вже цього року.

За даними Андрія Клименка, Росія нині має можливість оперативно переправити військову техніку на півострів через Керченський міст за лічені дні. А привід Росія завжди знайде.