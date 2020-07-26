В окупованому Криму швидко міліє Чорноріченське водосховище – основне джерело водопостачання для Севастополя. Місцеві жителі кажуть, що за останні роки це найбільш загрозлива ситуація.

Водосховище – основне джерело води для Севастополя Площа водного дзеркала водосховища значно зменшилась за останній місяць. Про це інформують "Крим.Реалії". Актуально Масштабна посуха набирає обертів: у Криму висихає Білогірське водосховище У водоймі виступили острівці, вода відійшла від дамби на близько 100 метрів. Повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної. Зверніть увагу! Окупаційна влада Севастополя заявила, що шукатиме джерела підземних вод, аби забезпечити місто водою. Через обміління водосховища воду можуть подавати за графіком.

Вода відступила від дамби на 100 метрів / Фото "Крим. Реалії" Дивіться на карті, де розташоване Чорноріченське водосховище: Коротко про проблеми з водою у Криму Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.

Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.

З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.

Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.