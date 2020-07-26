В анексованому Криму стрімко міліє Чорноріченське водосховище: фото
В окупованому Криму швидко міліє Чорноріченське водосховище – основне джерело водопостачання для Севастополя. Місцеві жителі кажуть, що за останні роки це найбільш загрозлива ситуація.
Водосховище – основне джерело води для Севастополя
Площа водного дзеркала водосховища значно зменшилась за останній місяць. Про це інформують "Крим.Реалії".
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У водоймі виступили острівці, вода відійшла від дамби на близько 100 метрів. Повністю пересохли річки Бага, Арманка, Узунджа і дрібні притоки річки Чорної.
Вода відступила від дамби на 100 метрів / Фото "Крим. Реалії"
Дивіться на карті, де розташоване Чорноріченське водосховище:
Коротко про проблеми з водою у Криму
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом.
- Після анексії Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел.
- З настанням спеки значно погіршилась ситуація з водопостачанням у Криму. Відтак, обміліли водосховища на півострові, наприклад Міжгірне та Білогірське.
- Влада Криму регулярно закликають жителів півострова економити воду.