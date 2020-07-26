В оккупированном Крыму быстро мелеет Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения для Севастополя. Местные жители говорят, что за последние годы это наиболее угрожающая ситуация.

Водохранилище – основной источник воды для Севастополя Площадь водного зеркала водохранилища значительно уменьшилась за последний месяц. Об этом информируют "Крым.Реалии". Актуально Масштабная засуха набирает обороты: в Крыму высыхает Белогорское водохранилище В водоеме выступили островки, вода отошла от дамбы примерно на 100 метров. Полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной. Обратите внимание! Оккупационные власти Севастополя заявили, что будут искать источники подземных вод, чтобы обеспечить город водой. Из-за обмеления водохранилища воду могут подавать по графику.

Вода отступила от дамбы на 100 метров / Фото "Крым. Реалии" Смотрите на карте, где расположено Чернореченское водохранилище: Коротко о проблемах с водой в Крыму Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом.

После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников.

С наступлением жары значительно ухудшилась ситуация с водоснабжением в Крыму. Следовательно, обмелели водохранилища на полуострове, например Межгорное и Белогорское.

Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.