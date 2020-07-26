В аннексированном Крыму стремительно мелеет Чернореченское водохранилище: фото
В оккупированном Крыму быстро мелеет Чернореченское водохранилище – основной источник водоснабжения для Севастополя. Местные жители говорят, что за последние годы это наиболее угрожающая ситуация.
Водохранилище – основной источник воды для Севастополя
Площадь водного зеркала водохранилища значительно уменьшилась за последний месяц. Об этом информируют "Крым.Реалии".
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В водоеме выступили островки, вода отошла от дамбы примерно на 100 метров. Полностью пересохли реки Бага, Арманка, Узунджа и мелкие притоки реки Черной.
Вода отступила от дамбы на 100 метров / Фото "Крым. Реалии"
Смотрите на карте, где расположено Чернореченское водохранилище:
Коротко о проблемах с водой в Крыму
- Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом.
- После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников.
- С наступлением жары значительно ухудшилась ситуация с водоснабжением в Крыму. Следовательно, обмелели водохранилища на полуострове, например Межгорное и Белогорское.
- Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.