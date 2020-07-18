Масштабная засуха набирает обороты: в Крыму высыхает Белогорское водохранилище
В июле в Белогорском водохранилище в оккупированном Крыму полностью пересохла срединная часть. Началось пересыхание этого водохранилища всего два месяца назад. Сейчас от него осталась малая часть, примыкающая к плотине.
Сначала высохла верхняя часть Белогорского водохранилища, вслед за ней – средняя часть. Обычно полноводная река Биюк-Курасу, что его питает, превратилась в струю, сообщают "Крым.Реалии".
Обратите внимание Засуха в Крыму: оккупанты прокладывать "временный" 60-километровый трубопровод
По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года они еще не видели.
Река Биюк-Курасу, что наполняла водохранилище
Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформированная десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка,
– сообщил активист движения Свободный Крым Решад Меметов.
Относительно прокладывания "временного" трубопровода, Меметов отмечает: от этого будет больше вреда, чем пользы. "На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы".
Он отметил: осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом расположенное Тайганское водохранилище.
Где находится Белогорское водохранилище
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