В июле в Белогорском водохранилище в оккупированном Крыму полностью пересохла срединная часть. Началось пересыхание этого водохранилища всего два месяца назад. Сейчас от него осталась малая часть, примыкающая к плотине.

Сначала высохла верхняя часть Белогорского водохранилища, вслед за ней – средняя часть. Обычно полноводная река Биюк-Курасу, что его питает, превратилась в струю, сообщают "Крым.Реалии".

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По информации местных жителей, такого низкого уровня воды в это время года они еще не видели.



Река Биюк-Курасу, что наполняла водохранилище

Ситуация очень тревожная, водохранилище на грани высыхания, а это значит, что уничтожается сформированная десятилетиями флора и фауна водоема. Знаю, что сейчас там ведется интенсивная рыбалка,

– сообщил активист движения Свободный Крым Решад Меметов.

Относительно прокладывания "временного" трубопровода, Меметов отмечает: от этого будет больше вреда, чем пользы. "На этой неделе военные проложили водопровод с Тайганского водохранилища на Симферополь. То есть, заберут последние остатки воды на нужды крымской столицы".

Он отметил: осенью есть все шансы впервые в истории увидеть пересохшими как Белогорское, так и рядом расположенное Тайганское водохранилище.

Где находится Белогорское водохранилище

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