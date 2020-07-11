Проблема с водой в Крыму обостряется. Поэтому оккупанты решили проложить трубопровод, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища. А между ними придется проложить более 60 километров труб.

Пригнали осуществлять эту миссию военных – подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов. О старте работ сообщили в пресс-службе Минобороны государства-оккупанта.

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Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское оккупанты построят трубопровод протяженностью более 60 километров. К выполнению задач привлечены более 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

11 июля в Симферополь прибыли первые подразделения и военный эшелон со специальной техникой, оборудованием и материалами.

Ставленник России в Крыму Сергей Аксенов на своей фейсбук-странице отметил, что такая схема будет "временной".

Расстояние между Тайганским и Симферопольским водохранилищами / Скриншот из гугл-мепс

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