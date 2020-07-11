Засуха в Крыму: оккупанты будут прокладывать "временный" 60-километровый трубопровод
Проблема с водой в Крыму обостряется. Поэтому оккупанты решили проложить трубопровод, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища. А между ними придется проложить более 60 километров труб.
Пригнали осуществлять эту миссию военных – подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов. О старте работ сообщили в пресс-службе Минобороны государства-оккупанта.
Между тем В СНБО рассказали, при каком условии Украина вернет воду в Крым
Для перекачки воды из Тайганского водохранилища в Симферопольское оккупанты построят трубопровод протяженностью более 60 километров. К выполнению задач привлечены более 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.
11 июля в Симферополь прибыли первые подразделения и военный эшелон со специальной техникой, оборудованием и материалами.
Ставленник России в Крыму Сергей Аксенов на своей фейсбук-странице отметил, что такая схема будет "временной".
Расстояние между Тайганским и Симферопольским водохранилищами / Скриншот из гугл-мепс
Вода в Крым и наступление России: что между этим общего
- Украинская разведка и западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020".
- 5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- До оккупации Россией в 2014 году Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через этот канал.
- Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
- О возобновлении подачи воды в Крым в первые дни своего назначения заговорил Денис Шмыгаль. Он отмечал, что так можно было позаботиться об украинцах, которые остались на той территории. Однако после оживленных обсуждений в СМИ, он высказался, что такое мнение было неосторожно сказанное и поспешное.