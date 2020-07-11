Проблема із водою у Криму загострюється. Відтак окупанти надумали прокласти трубопровід, який з'єднає Тайганське і Сімферопольське водосховища. А між ними доведеться прокласти понад 60 кілометрів труб.

Пригнали здійснювати цю місію військових – підрозділи матеріально-технічного забезпечення Південного і Західного військових округів. Про старт робіт повідомили у пресслужбі Міноборони держави-окупанта.

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Для перекачування води з Тайганського водосховища в Сімферопольське окупанти побудують трубопровід протяжністю понад 60 кілометрів. До виконання завдань залучать понад 300 військовослужбовців і понад 140 одиниць різної техніки.

11 липня до Сімферополя прибули перші підрозділи і військовий ешелон зі спеціальною технікою, обладнанням і матеріалами.

Ставленик Росії у Криму Сергій Аксьонов на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що така схема буде "тимчасовою".



Відстань між Тайганський і Сімферопольським водосховищами / Скриншот з гугл-мепс

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