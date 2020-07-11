Посуха в Криму: окупанти прокладатимуть "тимчасовий" 60-кілометровий трубопровід
Проблема із водою у Криму загострюється. Відтак окупанти надумали прокласти трубопровід, який з'єднає Тайганське і Сімферопольське водосховища. А між ними доведеться прокласти понад 60 кілометрів труб.
Пригнали здійснювати цю місію військових – підрозділи матеріально-технічного забезпечення Південного і Західного військових округів. Про старт робіт повідомили у пресслужбі Міноборони держави-окупанта.
Тим часом У РНБО розповіли, за якої умови Україна поверне воду у Крим
Для перекачування води з Тайганського водосховища в Сімферопольське окупанти побудують трубопровід протяжністю понад 60 кілометрів. До виконання завдань залучать понад 300 військовослужбовців і понад 140 одиниць різної техніки.
11 липня до Сімферополя прибули перші підрозділи і військовий ешелон зі спеціальною технікою, обладнанням і матеріалами.
Ставленик Росії у Криму Сергій Аксьонов на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що така схема буде "тимчасовою".
Відстань між Тайганський і Сімферопольським водосховищами / Скриншот з гугл-мепс
Вода у Крим і наступ Росії: що між цим спільного
- Українська розвідка та західні військові експерти спрогнозували нову атаку на Україну з Криму вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020".
- 5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів буде можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- До окупації Росією у 2014 році Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через цей канал.
- Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.
- Про відновлення подачі води у Крим у перші ж дні свого призначення заговорив Денис Шмигаль. Він зазначав, що так можна б було подбати про українців, які лишилися на тій території. Однак після жвавих обговорень у ЗМІ, він висловився, що така думка була необережно сказаною і поспішливою.