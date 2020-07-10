Наразі населення Криму повністю забезпечене питною водою. Води ж для промисловості – справді немає, але, як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, це вже інше питання.

Наразі влада не має морального права відновлювати постачання води на анексований півострів. Про це Данілов розповів під час ток-шоу "Право на владу", пише 24 канал.

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До того часу поки Крим не є український, я вважаю, подавати туди воду для окупантів для того, щоб вони там розвивали свої Збройні сили, у нас нема ніякого морального права. Населення Криму сьогодні питною водою забезпечено на 100%,

– наголосив Данілов.

Водночас, секретар РНБО визнав: для промисловості у Криму води й справді не вистачає. Втім, – це, на його думку, питання другорядне.

"Те, що там немає води для промисловості, це вже інше питання. Позиція доволі проста – коли там буде українська промисловість, коли там буде Україна, там обов'язково буде українська вода", – пояснив він свою позицію.

Водночас, Данілов відмовився коментувати сказані раніше прем’єром Шмигалем слова про те, що "воду у Крим треба подавати, бо там живуть українці".

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