В СНБО рассказали, при каком условии Украина вернет воду в Крым
Сейчас население Крыма полностью обеспечено питьевой водой. Воды же для промышленности – действительно нет, но, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, это уже другой вопрос.
Сейчас у власти нет морального права возобновлять поставки воды на аннексированный полуостров. Об этом Данилов рассказал во время ток-шоу "Право на власть", пишет 24 канал.
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До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%,
– подчеркнул Данилов.
Вместе с тем, секретарь СНБО признал: для промышленности в Крыму воды действительно не хватает. Впрочем, – это, по его мнению, вопрос второстепенный.
"То, что там нет воды для промышленности, это уже другой вопрос. Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", – пояснил он свою позицию.
Вместе с тем, Данилов отказался комментировать сказанные ранее премьером Шмыгалем слова о том, что "воду в Крым надо подавать, потому что там живут украинцы".
Вода в Крым и наступление России: что между этим общего
- Украинская разведка и западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020".
- 5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- В то же время, генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может атаковать Одессу.
- Дело в том, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через этот канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.
- В Кремле уже отреагировали на заявления о возможном очередном наступлении РФ на Украину. Там назвали это "абсолютной глупостью" и "антироссийской истерией".