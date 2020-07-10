Сейчас население Крыма полностью обеспечено питьевой водой. Воды же для промышленности – действительно нет, но, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, это уже другой вопрос.

Сейчас у власти нет морального права возобновлять поставки воды на аннексированный полуостров. Об этом Данилов рассказал во время ток-шоу "Право на власть", пишет 24 канал.

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До того времени пока Крым не украинский, я считаю, подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права. Население Крыма сегодня питьевой водой обеспечено на 100%,

– подчеркнул Данилов.

Вместе с тем, секретарь СНБО признал: для промышленности в Крыму воды действительно не хватает. Впрочем, – это, по его мнению, вопрос второстепенный.

"То, что там нет воды для промышленности, это уже другой вопрос. Позиция довольно проста – когда там будет украинская промышленность, когда там будет Украина, там обязательно будет украинская вода", – пояснил он свою позицию.

Вместе с тем, Данилов отказался комментировать сказанные ранее премьером Шмыгалем слова о том, что "воду в Крым надо подавать, потому что там живут украинцы".

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