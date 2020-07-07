Сейчас много экспертов и военных говорят об угрозе нападения России с территории Крыма на Херсонскую область. В РФ объявили сборы резервистов и пройдут учения Казказ – 2020.

Готовится ли Россия к наступлению

Участник Трехсторонней контактной группы и журналист Сергей Гармаш в эфире 24 канала рассказал, что повлияет на планы агрессора.

Важно Разведение войск может способствовать замораживанию конфликта, – Гармаш

По его словам, в 2014 году тоже никто не верил, что Россия напрямую введет свои войска на территорию Донбасса, но это произошло. Поэтому мы должны готовиться ко всему.

Но есть большой предохранитель – это экономическая и политическая ситуация в России. Вряд ли она начнет прямую агрессию и вызовет на себя еще дополнительные международные санкции. Таким образом уже окончательно завалит свою экономику, которую и так сильно "подкосили" COVID-19, падение цен на нефть, потепление,

– отметил Гармаш.

Поэтому, по его мнению, с экономической точки зрения Россия не пойдет на эскалацию конфликта и открытое вторжение. Для нее это будет означать поражение в этой войне. Он также добавил, что Россия может продолжать нагнетать ситуацию через гибридную войну, а не прямую агрессию. И сборы резервистов это подтверждают.

Смотрите видео разговора 24 канала с Сергеем Гармашем:

Возможное наступление РФ на Украину: что известно