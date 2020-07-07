Может ли Россия напасть на Херсонскую область из Крыма: объяснение Гармаша
Сейчас много экспертов и военных говорят об угрозе нападения России с территории Крыма на Херсонскую область. В РФ объявили сборы резервистов и пройдут учения Казказ – 2020.
Готовится ли Россия к наступлению
Участник Трехсторонней контактной группы и журналист Сергей Гармаш в эфире 24 канала рассказал, что повлияет на планы агрессора.
Важно Разведение войск может способствовать замораживанию конфликта, – Гармаш
По его словам, в 2014 году тоже никто не верил, что Россия напрямую введет свои войска на территорию Донбасса, но это произошло. Поэтому мы должны готовиться ко всему.
Но есть большой предохранитель – это экономическая и политическая ситуация в России. Вряд ли она начнет прямую агрессию и вызовет на себя еще дополнительные международные санкции. Таким образом уже окончательно завалит свою экономику, которую и так сильно "подкосили" COVID-19, падение цен на нефть, потепление,
– отметил Гармаш.
Поэтому, по его мнению, с экономической точки зрения Россия не пойдет на эскалацию конфликта и открытое вторжение. Для нее это будет означать поражение в этой войне. Он также добавил, что Россия может продолжать нагнетать ситуацию через гибридную войну, а не прямую агрессию. И сборы резервистов это подтверждают.
Смотрите видео разговора 24 канала с Сергеем Гармашем:
Возможное наступление РФ на Украину: что известно
- Украинская разведка и западные военные эксперты заговорили о новой атаке на Украину из Крыма. Она может произойти осенью 2020 года во время учений "Кавказ – 2020".
- Командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что Путин попытается напасть на Херсонскую область.
- Главной целью оккупантов станет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- В то же время генерал-лейтенант и экс-командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес не исключает, что Россия на этом не остановится и может захватить Одессу.