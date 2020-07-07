Чи може Росія напасти на Херсонську область із Криму: пояснення Гармаша
Зараз багато експертів і військових говорять про загрозу нападу Росією з території Криму на Херсонську область. У РФ оголосили збори резервістів і відбудуться навчання Казказ – 2020.
Чи готується Росія до наступу
Учасник Тристоронньої контактної групи та журналіст Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу розповів, що вплине на плани агресора.
Важливо Розведення військ може сприяти замороженню конфлікту, – Гармаш
За його словами, у 2014 році теж ніхто не вірив, що Росія напряму введе свої війська на територію Донбасу, але це сталося. Тому ми маємо готуватися до всього.
Але є великий запобіжник – це економічна та політична ситуація в Росії. Навряд чи вона почне пряму агресію і викличе на себе ще додаткові міжнародні санкції. У такий спосіб уже остаточно завалить свою економіку, яку й так сильно "підкосили" COVID-19, падіння цін на нафту, потепління,
– наголосив Гармаш.
Тому, на його думку, з економічної точки зору Росія не піде на ескалацію конфлікту та відкрите вторгнення. Для неї це буде означати поразку в цій війні. Він також додав, що Росія може продовжувати нагнітати ситуацію через гібридну війну, а не пряму агресію. І збори резервістів це підтверджують.
Дивіться відео розмови 24 каналу із Сергієм Гармашем:
Можливий наступ РФ на Україну: що відомо
- Українська розвідка та західні військові експерти заговорили про нову атаку на Україну з Криму. Вона може статися восени 2020 року під час навчань "Кавказ – 2020".
- Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що Путін спробує напасти на Херсонську область.
- Головною метою окупантів стане можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Водночас генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес не виключає, що Росія на цьому не зупиниться й може захопити Одесу.