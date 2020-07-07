Зараз багато експертів і військових говорять про загрозу нападу Росією з території Криму на Херсонську область. У РФ оголосили збори резервістів і відбудуться навчання Казказ – 2020.

Чи готується Росія до наступу

Учасник Тристоронньої контактної групи та журналіст Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу розповів, що вплине на плани агресора.

Важливо Розведення військ може сприяти замороженню конфлікту, – Гармаш

За його словами, у 2014 році теж ніхто не вірив, що Росія напряму введе свої війська на територію Донбасу, але це сталося. Тому ми маємо готуватися до всього.

Але є великий запобіжник – це економічна та політична ситуація в Росії. Навряд чи вона почне пряму агресію і викличе на себе ще додаткові міжнародні санкції. У такий спосіб уже остаточно завалить свою економіку, яку й так сильно "підкосили" COVID-19, падіння цін на нафту, потепління,

– наголосив Гармаш.

Тому, на його думку, з економічної точки зору Росія не піде на ескалацію конфлікту та відкрите вторгнення. Для неї це буде означати поразку в цій війні. Він також додав, що Росія може продовжувати нагнітати ситуацію через гібридну війну, а не пряму агресію. І збори резервістів це підтверджують.

Дивіться відео розмови 24 каналу із Сергієм Гармашем:

Можливий наступ РФ на Україну: що відомо