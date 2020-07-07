В грудні 2019 року в Парижі відбулася зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії. Сторони домовились про звільнення полонених і подальше розведення військ на трьох ділянках Донбасу. А також, що місцеві вибори мають відбутися лише за українським законом.

Про розведення військ

Розведення військ може сприяти не вирішенню конфлікту. Про це в ефірі 24 каналу сказав учасник Тристоронньої контактної групи Сергій Гармаш.

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"Розведення військ може сприяти не вирішенню конфлікту, а його замороженню. Вирішення може бути тільки через політичні домовленості. Але якраз тут я не бачу прогресу", – наголосив Гармаш.

Він зазначив, що це не є компетенцією політичної підгрупи. Але ці результати можна досягти найближчим часом, якщо буде політична воля російської сторони.

Про позицію Росії

На запитання журналістки щодо того, яка зараз позиція російської сторони, Гармаш відповів, що напередодні робили зауваження всім членам ТКГ щодо того, що хід переговорів стає публічним. Тому він не може конкретно коментувати, що там відбувається й що вони говорять.

Я лише кажу,що не бачу конструктиву з їхньої сторони,

– ствердив учасник ТКГ.

Він також розповів, які питання є на порядку денному:

про закон місцевого самоврядування на Донбасі;

про амністії;

про процедуру виборів в ОРДЛО.

Але, за його словами, росіяни хочуть більше повноважень, ніж це передбачено в комплексі мінських заходів.

Наступна нормандська зустріч

Також нещодавно віцепрем'єр-міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що наступна зустріч лідерів країн нормандського формату може відбутись у серпні. Також він додав, що Росія може спеціально затягувати час або навпаки – сприяти проведенню зустрічі. Сергій Гармаш не поділяє оптимізм Резнікова.

На жаль, я не беру участь у нормандському форматі, тому я не знаю мотивів цього оптимізму. Що стосується роботи Тристоронньої контактної групи мінського процесу, то я не бачу приводу для такого оптимізму,

– зазначив Гармаш.

Він додав, що питання "відбудеться чи не відбудеться" ця зустріч – вони не підіймають. Але наміри, що вона відбудеться протягом трьох місяців. Це дуже позитивні наміри й ця зустріч може принести хороші результати.

"Поки що, за тактикою Росії, я не бачу умов реалізації цього наміру. Росія надалі говорить про все й ні про що. Мені важко зараз говорити про просування нормандського формату, бо я його не бачу", – підсумував Гармаш.