У випуску новин за 7 липня станом на 14:00 – ексрегіонали намагаються оскаржити закон про українську мову в Конституційному суді. Судді вже взялися за розгляд подання півсотні нардепів попереднього скликання. А Китай намагається стримати повінь у провінції Хубей. Там дощить вже майже тиждень. У столиці провінції Ухані, максимальна кількість опадів вже перевищила 511 міліметрів.

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Ексголова Нацбанку своє звільнення узгоджував з президентом. Яків Смолій в інтерв'ю виданню "Лівий берег" розповів, що 30 червня, мав зустріч з Володимиром Зеленським. І під час цієї розмови зрозумів, що має запитати в глави держави, чи повинен звільнитись.

Європейський союз надав Україні 11 з половиною мільйонів євро для підтримки реформи державного управління.

Повені у Японії забрали життя щонайменше 50 людей. Ще багато вважаються зниклими безвісти.