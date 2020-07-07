В выпуске новостей за 7 июля по состоянию на 14:00 – экс-регионалы пытаются оспорить закон об украинском языке в Конституционном суде. Судьи уже взялись за рассмотрение представления полсотни нардепов предыдущего созыва. А Китай пытается сдержать наводнение в провинции Хубэй. Там дождит уже почти неделю. В столице провинции Ухане, максимальное количество осадков уже превысило 511 миллиметров.

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Экс-глава Нацбанка свое увольнение согласовывал с президентом. Яков Смолий в интервью изданию "Левый берег" рассказал, что 30 июня, имел встречу с Владимиром Зеленским. И во время этого разговора понял, что должен спросить у главы государства, должен ли уволиться.

Европейский союз предоставил Украине 11 с половиной миллионов евро для поддержки реформы государственного управления.

Наводнения в Японии унесли жизни по меньшей мере 50 человек. Еще многие считаются пропавшими без вести.