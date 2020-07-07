В декабре 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России. Стороны договорились об освобождении пленных и дальнейшем разведении войск на трех участках Донбасса. А также, что местные выборы должны состояться только согласно украинскому закону.

О разведении войск

Разведение войск может способствовать не решению конфликта. Об этом в эфире 24 канала сказал участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш.

К теме Когда состоится следующая встреча "нормандской четверки": Резников сделал неожиданное заявление

"Разведение войск может способствовать не решению конфликта, а его замораживанию. Решение может быть только через политические договоренности. Но именно здесь я не вижу прогресса", – подчеркнул Гармаш.

Он отметил, что это не является компетенцией политической подгруппы. Но этих результатов можно достичь в ближайшее время, если будет политическая воля российской стороны.

О позиции России

На вопрос журналистки о том, какая сейчас позиция российской стороны, Гармаш ответил, что накануне делали замечания всем членам ТКГ о том, что ход переговоров становится публичным. Поэтому он не может конкретно комментировать, что там происходит и что они говорят.

"Я только говорю – что не вижу конструктива с их стороны", – подтвердил участник ТКГ.

Он также рассказал, какие вопросы на повестке дня:

о законе местного самоуправления на Донбассе;

об амнистии;

о процедуре выборов в ОРДЛО.

Но, по его словам, россияне хотят больше полномочий, чем это предусмотрено в комплексе минских мероприятий.

Следующая нормандская встреча

Также недавно вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников сообщил, что следующая встреча лидеров стран нормандского формата может состояться в августе. Также он добавил, что Россия может специально затягивать время или наоборот – способствовать проведению встречи. Сергей Гармаш не разделяет оптимизм Резникова.

"К сожалению, я не участвую в нормандском формате, поэтому я не знаю мотивов этого оптимизма. Что касается работы Трехсторонней контактной группы минского процесса, то я не вижу повода для такого оптимизма", – отметил Гармаш.

Он добавил, что вопрос "состоится или не состоится" эта встреча – они не поднимают. Но есть намерения, что она произойдет в течение трех месяцев. Это очень позитивные намерения и эта встреча может принести хорошие результаты.

"Пока, согласно тактике России, я не вижу условий реализации этого намерения. Россия и дальше говорит обо всем и ни о чем. Мне трудно сейчас говорить о продвижении нормандского формата, я его не вижу", – подытожил Гармаш.



О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала