Когда состоится следующая встреча "нормандской четверки": Резников сделал неожиданное заявление
Вице-премьер и одновременно министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников предположил, что следующая встреча лидеров стран нормандского формата может состояться уже в августе 2020 года.
Когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки": заявление Резникова
Об этом чиновник рассказал в эфире программы "Свобода слова". В то же время он отметил, что следующая встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в нормандском формате состоится после того, как станет ясно, что выполнены условия прошедшего саммита в Париже.
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Я убежден, что в течение августа такая встреча возможна. Это возможно при условии, что мы действительно движемся навстречу,
– подчеркнул чиновник.
По его словам, оппоненты Украины в Кремле могут специально затягивать время или наоборот – в случае, если им что-то будет нужно на этих переговорах.
Переговоры в нормандском формате: что известно
Последний раз переговоры с участием лидеров стран нормандской четверки прошли 9 декабря 2019 в Париже. Это было первое такое мероприятие с 2016 года и третее в целом. Во время парижского саммита политики достигли ряд договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
О чем договорились участники парижского саммита в декабре 2019 года / Инфографика 24 канала
Следующая встреча должна была состояться в Берлине весной 2020 года. Однако из-за ситуации с коронавирусом переговоры осложнились и ее перенесли на более поздний термин.
30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и России. Они обсудили прежде всего вопросы безопасности по урегулированию ситуации на Донбассе и обмен пленными.
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3 июля в Берлине встретились уже политические советники глав государств "нормандской четверки":
- от Украины – глава ОП Андрей Ермак и вице-премьер Алексей Резников ;
- от Франции – внешнеполитический советник президента Эммануэль Бонн;
- от России – заместитель главы АП Путина Дмитрий Козак;
- от Германии – помощник по внешнеполитическим вопросам канцлера Ян Геккер.
Переговоры длились примерно 11 часов. Участники мероприятия обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в декабря 2019 года на саммите в Париже. Также определили задачи, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний минской Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине.
В то же время стороны согласились, что должны быть реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.