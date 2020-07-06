Сдвигов на переговорах советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине не удалось достичь не по вине российской стороны. Во всем виной Украина, которая якобы не выполнила свои предыдущие обязательства по урегулированию ситуации на Донбассе.

Так считают в Кремле. Эту позицию высказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передают росСМИ.

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Состоялись контакты на уровне советников глав государств нормандской четверки. Мы уже слышали заявления моего коллеги Козака о том, что не удалось существенно продвинуться, и действительно здесь можно еще раз повторить, что в очередной раз не удалось продвинуться не по вине российской стороны,

– сказал Песков.

Он также опроверг информацию о том, что Россия выдвигала ультиматум Украине о внесении предложений об изменениях в Конституцию до 6 июля. Говорится о законопроекте о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

"Никто никакие ультиматумы не ставил, но то, что давным-давно эта работа должна была быть проведена, и давным-давно Украина должна была выполнить взятые ранее неоднократно на себя обязательства, – это очевидный факт, который вряд ли кто-то сможет оспорить", – заявил Песков.

Переговоры в Берлине: что известно

Длились примерно 11 часов.

Участники встречи обсудили процесс выполнения договоренностей, достигнутых в декабре 2019 года на саммите в Париже.

Определили задачи, которые должны быть реализованы во время ближайших заседаний Трехсторонней контактной группы. Цель – ускорение переговоров и новый саммит в Берлине.

Стороны согласились, что нужны реальные меры для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

В ближайшее время стороны должны согласовать повестку дня работы ТКГ.

Немецкие СМИ сообщали, что во время встречи Россия якобы требовала от Украины к 6 июля презентовать проект изменений в Конституцию относительно Донбасса.

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