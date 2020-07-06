Зрушень на переговорах радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні не вдалося досягти не з вини російської сторони, стверджує Кремль. У всьому виною Україна, яка нібито не виконала свої попередні зобов’язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Цю позицію висловив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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Відбулися контакти на рівні радників глав держав нормандської четвірки. Ми вже чули заяви мого колеги Козака про те, що не вдалося істотно просунутися, і дійсно тут можна ще раз повторити, що в черговий раз не вдалося просунутися не з вини російської сторони,

– сказав Пєсков.

Він також спростував інформацію про те, що Росія висувала ультиматум Україні щодо внесення пропозицій про зміни в Конституцію до 6 липня. Мовиться про законопроєкт про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

"Ніхто ніякі ультиматуми не ставив, але те, що давним-давно ця робота повинна була бути проведена, і давним-давно Україна мала виконати взяті раніше неодноразово на себе зобов'язання, – це очевидний факт, який навряд чи хтось зможе заперечити", – заявив Пєсков.

Перемовини у Берліні: що відомо

Тривали приблизно 11 годин.

Учасники зустрічі обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі.

Визначили завдання, які мають бути реалізовані під час найближчих засідань Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні.

Сторони погодилися, що потрібні реальні заходи для забезпечення повного і всеосяжного режиму припинення вогню.

Найближчим часом сторони мають узгодити порядок денний для роботи ТКГ.

Німецькі ЗМІ повідомляли, що під час зустрічі Росія начебто вимагала від України до 6 липня презентувати проєкт змін до Конституції щодо Донбасу.

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