Віце-прем'єр і водночас міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков припустив, що наступна зустріч лідерів країн нормандського формату може відбутись вже у серпні 2020 року.

Коли відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки": заява Резнікова

Про це посадовець розповів у ефірі програми "Свобода слова". Водночас він зауважив, що наступна зустріч лідерів України, Німеччини, Франції та Росії у нормандському форматі відбудеться після того, як стане зрозумілим, що виконано умови минулого саміту у Парижі.

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Я – переконаний, що протягом серпня така зустріч є можливою. Це можливо за умови, що ми дійсно рухаємося назустріч,

– підкреслив посадовець.

За його словами, опоненти України в Кремлі можуть спеціально затягувати час або навпаки – у разі, якщо їм щось буде потрібно на цих перемовинах.

Перемовини у нормандському форматі: що відомо

Востаннє перемовини за участю лідерів країн нормандської четвірки пройшли 9 грудня 2019 року в Парижі. Це був перший такий захід із 2016 року та третій загалом. Під час паризького саміту політики досягли низку домовленостей щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.



Про що домовилися учасники паризького саміту в грудні 2019 року / Інфографіка 24 каналу

Наступна зустріч мала відбутися в Берліні весною 2020 року. Однак через ситуацію з коронавірусом перемовини ускладнилися та її перенесли на пізніший термін.

30 квітня в форматі відеоконференції відбулася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії. Вони обговорили передусім безпекові питання врегулювання ситуації на Донбасі та обмін полоненими.

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3 липня в Берліні зустрілися вже політичні радники голів держав "нормандської четвірки":

від України – глава ОП Андрій Єрмак і віцепрем'єр Олексій Резніков ;

і віцепрем'єр ; від Франції – зовнішньополітичний радник президента Еммануель Бонн;

від Росії – заступник голови АП Путіна Дмитро Козак;

від Німеччини – помічник із зовнішньополітичних питань канцлера Ян Геккер.

Перемовини тривали приблизно 11 годин. Учасники заходу обговорили процес виконання домовленостей, досягнутих у грудні 2019 року на саміті у Парижі. Також визначили завдання, які має бути реалізовано під час найближчих засідань мінської Тристоронньої контактної групи. Мета – прискорення переговорів та новий саміт у Берліні.

Водночас сторони погодилися, що мають бути реальні заходи для забезпечення повного та всеосяжного режиму припинення вогню.