У Кремлі розповіли, чи готуються до атаки на південь України
"Абсолютна дурість" і "антиросійська істерія" – так у Кремлі називають заяви про те, що Росія планує нове вторгнення в Україну через нестачу прісної води у Криму. Втім, зворотну думку вже кілька тижнів висловлюють як українські, так і закордонні експерти.
Прокоментував ймовірність нового нападу Росії на Україну прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНІАН.
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Це абсолютна дурість. Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, на наш жаль, яка жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході,
– наголосив він.
Водночас, у Пєскова запитали, як у Кремлі ставляться до висловлювань російських представників у телеефірах, зокрема, до заяви глави Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, про те, що вторгнення в Україну можна буде пояснити "гуманітарними" міркуваннями.
"Чеснаков, з яким мені довелося працювати разом не один рік в Адміністрації президента, справді свого часу був співробітником АП. Зараз він таким не є, швидше є дуже талановитим і дуже обізнаним російським експертом, але його не можна називати російським представником", – коротко додав прессекретар Путіна.
Що цьому передувало:
- Українська розвідка та західні військові експерти спрогнозували нову атаку на Україну з Криму вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020".
- 5 липня командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключив, що російська армія спробує напасти на Херсонську область з окупованого Криму. За його словами, головною метою окупантів буде можливість пустити воду з Дніпра в Північно-Кримський канал.
- Водночас, генерал-лейтенант та екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес вважає, що після Херсона Росія може атакувати Одещину.
- Річ у тім, що Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через цей канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.
- Після окупації Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.