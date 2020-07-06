"Абсолютна дурість" і "антиросійська істерія" – так у Кремлі називають заяви про те, що Росія планує нове вторгнення в Україну через нестачу прісної води у Криму. Втім, зворотну думку вже кілька тижнів висловлюють як українські, так і закордонні експерти.

Прокоментував ймовірність нового нападу Росії на Україну прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, пише УНІАН.

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Це абсолютна дурість. Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, на наш жаль, яка жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході,

– наголосив він.

Водночас, у Пєскова запитали, як у Кремлі ставляться до висловлювань російських представників у телеефірах, зокрема, до заяви глави Центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова, про те, що вторгнення в Україну можна буде пояснити "гуманітарними" міркуваннями.

"Чеснаков, з яким мені довелося працювати разом не один рік в Адміністрації президента, справді свого часу був співробітником АП. Зараз він таким не є, швидше є дуже талановитим і дуже обізнаним російським експертом, але його не можна називати російським представником", – коротко додав прессекретар Путіна.

Що цьому передувало: