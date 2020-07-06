"Абсолютная глупость" и "антироссийская истерия" – так в Кремле называют заявления о том, что Россия планирует новое вторжение в Украину из-за нехватки пресной воды в Крыму. Впрочем, обратное мнение уже несколько недель высказывают как украинские, так и зарубежные эксперты.

Прокомментировал вероятность нового нападения России на Украину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

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Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, которое, к нашему сожалению, никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке,

– подчеркнул он.

В то же время у Пескова спросили, как в Кремле относятся к высказываниям российских представителей в телеэфирах, в частности, к заявлению главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, о том, что вторжение в Украину можно будет объяснить "гуманитарными" соображениями.

"Чеснаков, с которым мне довелось работать вместе не один год в Администрации президента, действительно в свое время был сотрудником АП. Сейчас он таким не является, скорее является очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", – коротко добавил пресс-секретарь Путина.

Что этому предшествовало: