В Кремле рассказали, готовятся ли к атаке на юг Украины
"Абсолютная глупость" и "антироссийская истерия" – так в Кремле называют заявления о том, что Россия планирует новое вторжение в Украину из-за нехватки пресной воды в Крыму. Впрочем, обратное мнение уже несколько недель высказывают как украинские, так и зарубежные эксперты.
Прокомментировал вероятность нового нападения России на Украину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет УНИАН.
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Это абсолютная глупость. Это искусственное нагнетание антироссийской истерии в Украине, которое, к нашему сожалению, никоим образом не способствует урегулированию ситуации на юго-востоке,
– подчеркнул он.
В то же время у Пескова спросили, как в Кремле относятся к высказываниям российских представителей в телеэфирах, в частности, к заявлению главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, о том, что вторжение в Украину можно будет объяснить "гуманитарными" соображениями.
"Чеснаков, с которым мне довелось работать вместе не один год в Администрации президента, действительно в свое время был сотрудником АП. Сейчас он таким не является, скорее является очень талантливым и очень осведомленным российским экспертом, но его нельзя называть российским представителем", – коротко добавил пресс-секретарь Путина.
Что этому предшествовало:
- Украинская разведка и западные военные эксперты спрогнозировали новую атаку на Украину из Крыма уже в сентябре этого года во время учений "Кавказ – 2020".
- 5 июля командующий Военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа не исключил, что российская армия попытается напасть на Херсонскую область из оккупированного Крыма. По его словам, главной целью оккупантов будет возможность пустить воду из Днепра в Северо-Крымский канал.
- В то же время, генерал-лейтенант и бывший командующий Вооруженными силами США в Европе Бен Ходжес считает, что после Херсона Россия может атаковать Одесчину.
- Дело в том, что Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через этот канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом.
- После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ природного стока и подземных источников. Оккупационные власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.