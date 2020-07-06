Осенью в России пройдут масштабные военные учения "Кавказ – 2020", которые проводятся раз в 4 года. А потому есть все шансы, что они могут стать плацдармом для нападения РФ со стороны Крыма на Украину.

Последствия обучения "Кавказ-2020" для Украины

Экс-представитель президента в Крыму Борис Бабин в комментарии 24 каналу рассказал, что вооруженный конфликт в Украине длится с 2014 года, поэтому расслабляться вообще нельзя.

К слову Масштабные учения "Кавказ – 2020": может ли Россия напасть на Украину

"И удивляет, когда какие-то люди или отдельные чиновники говорят, что угроз не существует, к сожалению, мы в состоянии конфликта с тоталитарной страной, которая жаждет мирового господства", – пояснил он.

По его словам, сегодня россияне готовят информационную диверсию, ведь так называемые эксперты убеждают, что все хорошо, нужно расслабиться и не ждать войны.

Но, если быть серьезным, то действительно масштабные военные учения всегда являются зонтиком для любых негативных попыток или намерений, это стандартная аксиома для военных,

– сказал Бабах.

"Также мы знаем, что в России проводят сборы резервистов, эти сборы ежегодные, но в этом году нет определенного срока пребывания всех на собрании, в отличие от всех предыдущих сборов, начиная с 2014 года. При таких условиях стоит напомнить, что мобилизация – это война, а все так называемые военные сборы, которые явно подвязаны под "Кавказ – 2020", фактически являются скрытой мобилизацией. При таких условиях все военные вожди Украины вынуждены реагировать в один способ и они это делают", – подчеркнул экс-представитель президента в Крыму.

"Наступление может быть на весь Юг Украины"

По его словам, о наступлении на Херсонскую область из-за нехватки воды в Крыму неоднократно отмечали официальные лица и бывшие руководители военных сил НАТО.

Они также говорили, что может быть не только Херсонщина, но и весь Юг Украины начиная от Змеиного и заканчивая Мариуполем. Не могу отрицать таким специалистам. Я думаю, их опасения надо принять во внимание,

– отметил он.

Также добавил: "Относительно воды, то конечно эта проблема для крымской экономики не может быть решена. Потому и военный комплекс русских, и промышленность Крыма, которая обслуживает этот военный комплекс, она не способна без этой воды. Мы впадаем в определенный сухой период, уже второй год подряд в Крыму засуха, поэтому для них это вопрос актуальный и вопиющий".