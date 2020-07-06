Восени в Росії відбудуться масштабні військові навчання "Кавказ – 2020", які проводяться раз на 4 роки. А тому є всі шанси, що вони можуть стати плацдармом для нападу РФ з боку Криму на Україну.

Наслідки навчання "Кавказ – 2020" для України

Експредставник президента в Криму Борис Бабін в коментарі 24 каналу розповів, що збройний конфлікт в Україні триває з 2014 року, тому розслаблятись взагалі не можна.

До слова Масштабні навчання "Кавказ – 2020": чи може Росія напасти на Україну

"І дивує, коли якісь люди чи окремі посадовці кажуть, що загроз не існує, на жаль, ми в стані конфлікту з тоталітарною країною, яка прагне світового панування", – пояснив він.

За його словами, сьогодні росіян готують інформаційну диверсію, адже так звані експерти переконують, що все добре, потрібно розслабитись і не чекати війни.

Але, якщо бути серйозним, то дійсно масштабні військові навчання завжди є парасолькою для будь-яких негативних спроб чи намірів, це стандартна аксіома для військових,

– сказав Бабів.

"Також ми знаємо, що в Росії проводять збори резервістів, ці збори щорічні, але цього року нема визначеного терміну перебування усіх на зборах, на відміну від усіх попередніх зборів, починаючи з 2014 року. За таких умов варто нагадати, що мобілізація – це війна, а всі так звані військові збори, які вочевидь підв'язані під "Кавказ – 2020", фактично є прихованою мобілізацією. За таких умов усі військові керманичі України змушені реагувати в один спосіб і вони це роблять", – наголосив експредставник президента в Криму.

"Наступ може бути на весь Південь України"

За його словами, про наступ на Херсонську область через нестачу води в Криму неодноразово наголошували офіційні посадовці та колишні керманичі військових сил НАТО.

Вони також говорили, що може бути не лише Херсонщина, але й весь Південь України починаючи від Зміїного і закінчуючи Маріуполем. Не можу заперечувати таким фахівцям. Я думаю, їхні побоювання треба взяти до уваги,

– зазначив він.

Також додав: "Щодо води, то звісна ця проблема для кримської економіки не можу бути вирішена. Бо і військових комплекс росіян, і промисловість Криму, яка обслуговує цей військовий комплекс, вона не спроможна без цієї води. Ми впадаємо в певних сухий період, вже другий рік поспіль в Криму посуха, тому для них це питання найактуальніше та кричуще".