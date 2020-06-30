Росія готує на вересень командно-штабні навчання збройних сил "Кавказ – 2020". А будь-які російські навчання можуть досить швидко перейти в активну фазу бойових дій.

Чи є ризик для України – в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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► Про навчання

За його словами, навчання "Кавказ – 2020" будуть масштабними. Загалом вони повторюються кожні 4 – 5 років. Останні були у 2016 році з майже такою ж тематикою і на тому ж місці – на базі Південного військового округу.

"Масштаб навчань буде складати десь до 150 тисяч військовослужбовців на всіх етапах" – повідомив Жданов.

► Чи може відбутися агресія проти України під приводом навчань

Навчання у 2008 році співпали з атакою 5 серпня проти Грузії. Однак малоймовірно, що цьогорічні навчання якось можуть вплинути на Україну. І на це є кілька причин:

Навчання "Кавказ" – це про відпрацювання бойового застосування збройних сил у гірській місцевості. Якщо говорити про наступ на Україну і пробиття суходольного коридору до Криму – це степ, а відповідно – зовсім інша підготовка.

Перекидування військ без запасів, боєприпасів, продовольства, медикаментів – неможлива. "Імовірність низька. Подивіться, де Казвказ, а де Новоазовськ, Маріуполь, Мелітополь. Дуже велика відстань", – зазначив експерт.

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► Що хоче показати Росія

Жданов переконаний, що загалом навчання – це найвищий ступінь підготовки військ, це перевірка на готовність виконати завдання за призначенням. Відтак, будь-яке навчання – це демонстрація сили і готовності збройних сил до виконання бойових завдань.

Щодо нападу РФ проти України, експерт наголосив: наша держава загалом, починаючи з 2014 року, повинна бути готова в будь-яку мить почати відсіч агресії з боку РФ – великомасштабна вона чи на рівні диверсійно-розвідувальних груп, як це починалося у червні 2014 року.

"Ми повинні бути готовими вдень і вночі. У нас тепер така особливість повсякденного життя", – підсумував Жданов.

Дивіться відео інтерв'ю з військовим експертом Олегом Ждановим: