У вересні Росія проведе стратегічні навчання "Кавказ – 2020" поблизу українських кордонів. У розвідці не відкидають можливість того, що під час навчань Росія може вдатися до провокацій. Але є й варіант, коли відбудеться і широкомасштабні військові дії проти України.

Навчання відбудуться на багатьох полігонах, у тому числі в окупованому Криму й у Південному військовому окрузі ЗС РФ поблизу кордону з Україною. Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки.

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Що Росія відпрацьовуватиме на військових навчаннях "Кавказ – 2020"

Навчання "Кавказ – 2020" відбудеться із зосередженням великої кількості озброєння та військової техніки – до 120 тисяч осіб, не менше 500 танків, 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і до 5 підводних човнів.

Також до навчань запрошені контингенти збройних сил 17 країн.

Цього року у ході навчання "Кавказ – 2020" буде відпрацьовано весь комплекс заходів з підготовки та застосування російських сил загального призначення. До навчань залучать органи управління, об'єднання, з'єднання та частини Південного, Західного і Центрального військових округів, повітряно-космічних сил, військово-морського флоту, повітряно-десантних військ, Росгвардії та інших військових формувань.

При цьому, починаючи вже з липня, проводитимуться окремі спеціальні навчання російських військ, під час яких вони відпрацьовуватимуть різні тактичні епізоди: наступальні, подолання водних перешкод, мобілізаційні заходи, а також взаємодію між військовим керівництвом та місцевою владою. Активна фаза стратегічних навчань відбудеться наприкінці вересня.

Загроза проведення навчань "Кавказ – 2020" для національної безпеки України пов’язана з тим, що російські війська вийдуть на полігони, проводитимуть бойове злагодження. А як показує досвід, саме в цей період створювані угруповання військ є найбільш небезпечними – вони можуть швидко перейти від навчання до безпосереднього застосування,

– йдеться в заяві Головного управління розвідки.

"В ході показової фази навчань "Кавказ – 2020" не виключаються демонстраційні та провокаційні дії", – відзначив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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В українській розвідці також переконані, що такі масштабні навчання Росія використає для демонстрації своєї воєнної могутності перед Україною та Європою. І їх слід розглядати як елемент тиску на нашу країну. У цей час посилиться інформаційна кампанія Росії, у тому числі з використанням українського інформаційного простору.

Однак, за словами Вадима Скібіцького, воєнна розвідка й розвідувальне співтовариство України загалом усі ці питання відстежує в режимі реального часу – аби своєчасно виявити розвідувальні ознаки можливої підготовки до широкомасштабних військових дій РФ проти нашої держави.

Росія може піти в наступ на Херсонщину

Про ймовірний напад зі сторони Росії на Україну у вересні 2020 року попереджає і екскомандувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес. І першою ціллю може стати гребля на півночі Херсонської області. Вона потрібна Росії, аби пустити воду в Північно-Кримського каналу до окупованого Криму. Адже вода з цього каналу забезпечувала 85% потреб питної води півострова. Але після його анексії Україна зупинила водопостачання.