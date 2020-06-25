Путін провів так званий парад перемоги. Які наслідки чекають на главу РФ після військового шоу і в чому небезпека для України, – в матеріалі 24 каналу.

Парад 2020 – іміджевий удар для Путіна

Як розповів 24 каналу директор Інститут світової політики Євген Магда, на парад до Путіна приїхало менше десяти президентів. За умови врахування лідерів ніким не визнаних, крім Росії, квазідержав – Абхазії і Південної Осетії. Не було жодного керівника країни ЄС. Мрії про те, щоб заманити Трампа, також закінчилися нічим.

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Дуже дивно, зауважує міжнародник, що не вдалося запросити лідера КНР Сі Цзіньпіна, адже з Китаєм у Росії теплі стосунки. А Лукашенко приїхав лише тому, що сподівався на розмову з Путнім. Утім, Лукашенку не вдалося поспілкуватися з російським візаві.

Так званий парад перемоги для Путіна став серйозним іміджевим ударом. Перенесення параду на 24 червня не дозволило Росії вирішити свої геополітичні побажання. Світ показав, що немає, про що говорити з Путіним, немає тих, хто хоче стояти з ним поруч на одній трибуні,

– наголошує Євген Магда.



Лукашенко приїхав на парад заради розмови з Путіним / Фото сайту президента РФ

Журналіст Віталій Портніков зазначає: до Путіна приїхали тільки ті, хто просто не міг не приїхати. З країн пострадянського простору приїхало усього шість президентів з дев’яти. Відмовилися їхати близькі союзники – глави Туркменістану і Вірменії.

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Хто приїхав до Путіна на парад у Москві зі світових лідерів

Олександр Лукашенко – президент Білорусі;

Закір Гасанов – міністр оборони Азербайджану;

Раджнатх Сінгх – міністр оборони Індії;

Вей Фенхе – міністр оборони Китаю;

Ігор Додон – президент Молдови;

Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану;

Александар Вучич – президент Сербії;

Мілорад Додік – сербський член президії Боснії і Герцеговини (один з трьох глав держави);

Шавкат Мірзійоєв – президент Узбекистану;

Емомалі Рахмон – президент Таджикистану.



Зеленського Путін демонстративно не запросив / Фото Офісу президента

Нагадаємо, президента України Володимира Зеленського Росія не запрошувала через його вислови відносно справжніх причин початку Другої світової війни. Як відомо, Зеленський заявив про відповідальність СРСР нарівні з нацистською Німеччиною за розв'язання Другої світової війни.

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Парад – відіграна карта

На думку Віталія Портнікова, злочинний парад підкреслив міжнародну ізоляцію "дєда Побєда", як іронічно називають постарілого Путіна самі росіяни. За його словами, одна з цілей параду – путінське марнославство. Бажання показати, що саме він є одним із лідерів сучасного світу. Цього, переконаний він, Путіну не вдалося, бо не так і багато лідерів держав приїхали на парад.

Євген Магда звертає увагу на один важливий момент – публікацію в американському журналі National Interest статті Путіна про причини початку Другої світової війни. За версією Путіна, нагадаємо, відповідальність за початок війни лежить на всіх країнах, у тому числі, Великобританії, Франції та Польщі.

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На переконання політолога, ця стаття написана заради кількох останніх абзаців. Зокрема, де Путін висловлює ідею про необхідність проведення зустрічі постійних членів Радбезу ООН – США, Китаю, Росії, Великобританії і Франції. Але, зазначає Магда, з боку Заходу поки відповіді на ці сигнали Путіна немає.



На учасників параду в Москві чекає спалах коронавірусу /Фото сайту президента РФ

За словами Євгена Магди, для росіян парад до Дня перемоги – обов’язкова програма, як у фігурному катанні. "Побєдобєсіє", зауважує експерт, елемент російської державної ідеології. Тому його непроведення росіянами і правлячим класом сприймається ще гірше, ніж перенесення на інший день.

Парад – відіграна карта Путіна. Втім, не можна говорити, що Путін опинився в самоізоляції і політично перебуває в бункері. Президент РФ шукатиме нові заходи, щоб привернути до себе увагу. Небезпека для України в подальшому розхитуванні ситуації на Донбасі, впливу Кремля на майбутні місцеві вибори з метою продовження дестабілізації України,

– переконаний Магда.

Хоча, зауважує політолог, це стосується не тільки України. В Росії широке меню щодо втручання у вибори інших країн: майбутні президентські вибори в Білорусі, Молдові.

Віталій Портніков наголошує: пам’ятатимуть парад Путіна не по кількості присутніх президентів, а нових захворювань і смертей від коронавірусу.