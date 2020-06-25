Путин провел так называемый парад победы. Какие последствия ждут главу РФ после военного шоу и в чем опасность для Украины, – в материале 24 канала.

Парад 2020 – имиджевый удар для Путина

Как рассказал 24 каналу директор Института мировой политики Евгений Магда, на парад к Путину приехало меньше десяти президентов. При условии подсчета лидеров никем не признанных, кроме России, квазигосударств – Абхазии и Южной Осетии. Не было ни одного руководителя страны ЕС. Мечты о том, чтобы заманить Трампа, также закончились ничем.

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Очень странно, замечает международник, что не удалось пригласить лидера КНР Си Цзиньпина, ведь с Китаем у России теплые отношения. А Лукашенко приехал только потому, что надеялся на разговор с Путиным. Впрочем, Лукашенко не удалось пообщаться с российским президентом визави.

Так называемый парад победы для Путина стал серьезным имиджевым ударом. Перенос парада на 24 июня не позволило России решить свои геополитические пожелания. Мир показал, что не о чем говорить с Путиным, нет тех, кто хочет стоять с ним рядом на одной трибуне,

– отмечает Евгений Магда.

Лукашенко приехал на парад ради разговора с Путиным / Фото сайта президента РФ

Журналист Виталий Портников отмечает: к Путину приехали только те, кто просто не мог не приехать. Из стран постсоветского пространства приехало всего шесть президентов из девяти. Отказались ехать близкие союзники – главы Туркменистана и Армении.

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Кто приехал к Путину на парад в Москве из мировых лидеров

Александр Лукашенко – президент Беларуси;

Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана;

Раджнатх Сингх – министр обороны Индии;

Вэй Фэнхэ – министр обороны Китая;

Игорь Додон – президент Молдовы;

Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;

Александр Вучич – президент Сербии;

Милорад Додик – сербский член президиума Боснии и Герцеговины (один из трех глав государства);

Шавкат Мирзиеев – президент Узбекистана;

Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.

Зеленского Путин демонстративно не пригласил / Фото Офиса президента

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского Россия не приглашала из-за его высказываний относительно истинных причин начала Второй мировой войны. Как известно, Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с нацистской Германией за развязывание Второй мировой войны.

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Парад – сыгранная карта

По мнению Виталия Портникова, преступный парад подчеркнул международную изоляцию "деда Победа", как иронично называют постаревшего Путина сами россияне. По его словам, одна из целей парада – путинское тщеславие. Желание показать, что именно он является одним из лидеров современного мира. Этого, убежден он, Путину не удалось, потому что не так много лидеров государств приехали на парад.

Евгений Магда обращает внимание на один важный момент – публикацию в американском журнале National Interest статьи Путина о причинах начала Второй мировой войны. По версии Путина, напомним, ответственность за начало войны лежит на всех странах, в том числе, Великобритании, Франции и Польше.

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По мнению политолога, эта статья написана ради нескольких последних абзацев. В частности, где Путин выражает идею о необходимости проведения встречи постоянных членов Совбеза ООН – США, Китая, России, Великобритании и Франции. Но, отмечает Магда, со стороны Запада пока ответа на эти сигналы Путина нет.

Участников парада в Москве ждет вспышка коронавируса / Фото сайта президента РФ

По словам Евгения Магды, для россиян парад ко Дню Победы – обязательная программа, как в фигурном катании. "Победобесие", замечает эксперт, элемент российской государственной идеологии. Поэтому его непроведение русскими и правящим классом воспринимается еще хуже, чем перенос на другой день.

Парад – сыгранная карта Путина. Впрочем, нельзя говорить, что Путин оказался в самоизоляции и политически находится в бункере. Президент РФ будет искать новые меры, чтобы привлечь к себе внимание. Опасность для Украины в дальнейшем расшатывании ситуации на Донбассе, влиянии Кремля на будущие местные выборы с целью продолжения дестабилизации Украины,

– убежден Магда.

Хотя, замечает политолог, это касается не только Украины. В России широкое меню относительно вмешательства в выборы других стран: будущие президентские выборы в Беларуси, Молдове.

Виталий Портников подчеркивает: помнить парад Путина будут не по количеству присутствующих президентов, а по новым заболеваниям и смертям от коронавируса.