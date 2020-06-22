Путин продолжает делать неоднозначные заявления относительно Украины и Второй мировой войны. В частности, о неизбежности визита в Москву руководства Украины. Что задумал президент РФ и удастся ли ему это , – в материале 24 канала.

Успешность политики Путина сомнительна

Как рассказывает 24 каналу политический эксперт Игорь Соловей, заявление Путина о неизбежности визита украинского руководства в Москву – хороший показатель, что он четко знает результаты псевдореферендума об изменениях в Конституцию РФ, который на самом деле обнуляет все предыдущие сроки Путина.

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Путин останется президентом еще на два срока, поэтому хорошо понимает, что за время его авторитарного управления Россией в Украине будет постоянно меняться власть (в результате выборов – "24"). А Кремль, как в китайской поговорке, будет ждать на берегу, когда мимо проплывет тело врага. Но успешность такой политики сомнительна,

– убежден Игорь Соловей.

Президент Зеленский не поедет к Путину / Фото Офиса президента

По словам эксперта, такой визит в Москву любого представителя украинской власти будет означать капитуляцию. Впрочем, напоминает Соловей, после победы Зеленского и смены власти в Украине у Кремля были иллюзии, что они смогут решить все свои вопросы с ОРДЛО. К тому же, Зеленский давал сигналы о готовности к переговорам. Но украинское общество обозначило красные линии относительно путей решения вооруженного конфликта на Донбассе. И Зеленский не готов их нарушать.

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Накануне парада в Москве к 75-летию победы во Второй мировой войне, который пройдет 24 июня, в американском журнале National Interest вышла статья Путина, которая вызвала критику мирового сообщества.

Главные тезисы статьи Путина

Германия начала Вторую мировую войну после унижения, которому подверглась во время подписания Версальского мирного договора в 1919 году.

Ответственность за начало войны лежит на всех странах, в том числе Великобритании, Франции и Польши.

Страны Балтии "присоединились" в СССР "законно", и это соответствовало международному праву того времени.

Визит министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву за несколько дней до начала Второй мировой войны никак не повлиял на начало войны. Тайное приложение к договору Молотова – Риббентропа является лишь следствием самоуправства Сталина, а не СССР.

СССР, а затем и Россия, как ее правопреемница – одна из главных победительниц во Второй мировой войне. Все потому, что в этой войне погибло больше всего жителей этой империи.

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По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, в статье Путина есть претензия, что Россия вместе с другими странами будет бороться за место в новой иерархии мирового господства. Однако непонятно, почему президент РФ решил, что его место будет среди победителей, а не проигравших.

Китай, США, Европа успешно используют путинскую Россию в мировых, комплексных и гибридных конфликтах. Это неизбежно. Но править миром ее не пустят. Как это было не раз в российской истории. Путин все прекрасно понимает. Ему нужно только одно: пока он у власти – участие в перманентной, глобальной, гибридной войне "всех против всех", как условие применения своего режима личной власти,

– подчеркивает Виктор Небоженко.

Как на воинственные заявления Путина отреагируют Меркель и Макрон? / Фото Getty

Игорь Соловей замечает: в статье Путина нет ничего нового, чего президент РФ не говорил раньше. Впрочем, пока только экспертное общество реагировало на упреки Путина. А Путин откровенно говорит, что Россия готова к обострению ситуации в мире.

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"Так всегда делает страна-террорист. Берет в заложники, а затем обменивает на выгодные предложения. Как в 2014-2015 годах на Донбассе, Россия может доводить ситуацию до прямого военного вмешательства, а затем подписывать мирные соглашения. Страна, которая ведет террористическую деятельность во всем мире, кроме силовых методов, других не понимает", – отмечает Соловей.

К сожалению, отмечает специалист, мировое сообщество не готово отвечать на агрессивную политику Путина единственным согласованным курсом. И Путин дождется, когда в Москву приедут другие западные лидеры. Ведь авторитарные режимы не волнуются за результаты выборов, властные рейтинги. А ждут, когда в той или иной стране сменится власть и приедут на поклон в Москву.

Усиление военной агрессии не повысит рейтинг Путина

Россия продолжает усиливать военное напряжение на Донбассе. В частности, за последние несколько дней пророссийские боевики постоянно нарушают режим прекращения огня. Один украинский защитник получил ранение.

По мнению Игоря Соловея, политика России в отношении Украины не изменится в ближайшие 10-15 лет. Пока не изменится сознание российского общества, которое не сомневается в воинственном внешнем курсе в отношении Украины.

Карта оккупированных территорий Украины / Инфографика 24 канала

При этом, отмечает эксперт, переговорного процесса пока фактически нет. Встреча в нормандском формате в ближайшее время не предвидится. Потому что России это не нужно. Украине нужно закончить войну. Но это зависит от России. К сожалению, говорит Соловей, Кремль на наших границах сейчас делает второе Приднестровье, чтобы держать Украину в зоне своих интересов.

Однако, отмечает он, усиление военной агрессии на Донбассе не повысит рейтинг Путина.

История о том, что мы (Россия) сейчас поиграем оружием, покажем мышцы, и рейтинг Путина вырастет – потеряла прямую связь. Крымская история сработала один раз и сейчас уже не работает. Даже те, кто радовался аннексии, теперь чешут затылок. А новые силовые истории с участием России не добавят рейтинга Путину. Наоборот – обвалят. Странная, но приятная трансформация общественных настроений в России,

– подчеркнул Игорь Соловей.