Претензии Путина и Украина: почему планы президента России провалятся
Путин продолжает делать неоднозначные заявления относительно Украины и Второй мировой войны. В частности, о неизбежности визита в Москву руководства Украины. Что задумал президент РФ и удастся ли ему это , – в материале 24 канала.
Успешность политики Путина сомнительна
Как рассказывает 24 каналу политический эксперт Игорь Соловей, заявление Путина о неизбежности визита украинского руководства в Москву – хороший показатель, что он четко знает результаты псевдореферендума об изменениях в Конституцию РФ, который на самом деле обнуляет все предыдущие сроки Путина.
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Путин останется президентом еще на два срока, поэтому хорошо понимает, что за время его авторитарного управления Россией в Украине будет постоянно меняться власть (в результате выборов – "24"). А Кремль, как в китайской поговорке, будет ждать на берегу, когда мимо проплывет тело врага. Но успешность такой политики сомнительна,
– убежден Игорь Соловей.
Президент Зеленский не поедет к Путину / Фото Офиса президента
По словам эксперта, такой визит в Москву любого представителя украинской власти будет означать капитуляцию. Впрочем, напоминает Соловей, после победы Зеленского и смены власти в Украине у Кремля были иллюзии, что они смогут решить все свои вопросы с ОРДЛО. К тому же, Зеленский давал сигналы о готовности к переговорам. Но украинское общество обозначило красные линии относительно путей решения вооруженного конфликта на Донбассе. И Зеленский не готов их нарушать.
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Накануне парада в Москве к 75-летию победы во Второй мировой войне, который пройдет 24 июня, в американском журнале National Interest вышла статья Путина, которая вызвала критику мирового сообщества.
Главные тезисы статьи Путина
- Германия начала Вторую мировую войну после унижения, которому подверглась во время подписания Версальского мирного договора в 1919 году.
- Ответственность за начало войны лежит на всех странах, в том числе Великобритании, Франции и Польши.
- Страны Балтии "присоединились" в СССР "законно", и это соответствовало международному праву того времени.
- Визит министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву за несколько дней до начала Второй мировой войны никак не повлиял на начало войны. Тайное приложение к договору Молотова – Риббентропа является лишь следствием самоуправства Сталина, а не СССР.
- СССР, а затем и Россия, как ее правопреемница – одна из главных победительниц во Второй мировой войне. Все потому, что в этой войне погибло больше всего жителей этой империи.
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По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктора Небоженко, в статье Путина есть претензия, что Россия вместе с другими странами будет бороться за место в новой иерархии мирового господства. Однако непонятно, почему президент РФ решил, что его место будет среди победителей, а не проигравших.
Китай, США, Европа успешно используют путинскую Россию в мировых, комплексных и гибридных конфликтах. Это неизбежно. Но править миром ее не пустят. Как это было не раз в российской истории. Путин все прекрасно понимает. Ему нужно только одно: пока он у власти – участие в перманентной, глобальной, гибридной войне "всех против всех", как условие применения своего режима личной власти,
– подчеркивает Виктор Небоженко.
Как на воинственные заявления Путина отреагируют Меркель и Макрон? / Фото Getty
Игорь Соловей замечает: в статье Путина нет ничего нового, чего президент РФ не говорил раньше. Впрочем, пока только экспертное общество реагировало на упреки Путина. А Путин откровенно говорит, что Россия готова к обострению ситуации в мире.
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"Так всегда делает страна-террорист. Берет в заложники, а затем обменивает на выгодные предложения. Как в 2014-2015 годах на Донбассе, Россия может доводить ситуацию до прямого военного вмешательства, а затем подписывать мирные соглашения. Страна, которая ведет террористическую деятельность во всем мире, кроме силовых методов, других не понимает", – отмечает Соловей.
К сожалению, отмечает специалист, мировое сообщество не готово отвечать на агрессивную политику Путина единственным согласованным курсом. И Путин дождется, когда в Москву приедут другие западные лидеры. Ведь авторитарные режимы не волнуются за результаты выборов, властные рейтинги. А ждут, когда в той или иной стране сменится власть и приедут на поклон в Москву.
Усиление военной агрессии не повысит рейтинг Путина
Россия продолжает усиливать военное напряжение на Донбассе. В частности, за последние несколько дней пророссийские боевики постоянно нарушают режим прекращения огня. Один украинский защитник получил ранение.
По мнению Игоря Соловея, политика России в отношении Украины не изменится в ближайшие 10-15 лет. Пока не изменится сознание российского общества, которое не сомневается в воинственном внешнем курсе в отношении Украины.
Карта оккупированных территорий Украины / Инфографика 24 канала
При этом, отмечает эксперт, переговорного процесса пока фактически нет. Встреча в нормандском формате в ближайшее время не предвидится. Потому что России это не нужно. Украине нужно закончить войну. Но это зависит от России. К сожалению, говорит Соловей, Кремль на наших границах сейчас делает второе Приднестровье, чтобы держать Украину в зоне своих интересов.
Однако, отмечает он, усиление военной агрессии на Донбассе не повысит рейтинг Путина.
История о том, что мы (Россия) сейчас поиграем оружием, покажем мышцы, и рейтинг Путина вырастет – потеряла прямую связь. Крымская история сработала один раз и сейчас уже не работает. Даже те, кто радовался аннексии, теперь чешут затылок. А новые силовые истории с участием России не добавят рейтинга Путину. Наоборот – обвалят. Странная, но приятная трансформация общественных настроений в России,
– подчеркнул Игорь Соловей.