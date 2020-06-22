С начала суток, 22 июня, зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Один украинский защитник получил ранение.

Противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

К слову Сенцов с Жаданом приехали на линию соприкосновения: какова цель

Где были обстрелы

Вблизи Хутора Свободный оккупанты трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковское, Орехово и Голубовского.

Оборонительные укрепления наших военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

Один украинский защитник получил ранения.

"В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются", - сообщили в штабе ООС.

Обстрелы 21 июня

21 июня противники 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Оккупанты применили против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Кроме того, российские оккупанты применив противотанковый ракетный комплекс" Корнет "калибра 152 мм, подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал", – говорится в отчете украинских военных.

Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

