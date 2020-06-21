Сенцов с Жаданом приехали на линию соприкосновения: какова цель
Экс-пленник России, украинский кинорежиссер Олег Сенцов прибыл на линию соприкосновения на Донбассе. Компанию ему составили украинский писатель Сергей Жадан и бывший нардеп Егор Соболев.
Правду о войне надо знать, – Сенцов
Сенцов, Жадан и Соболев приехали на линию соприкосновения, чтобы поблагодарить украинских защитников и пообщаться с ними. О своей поездке режиссер сообщил в фейсбуке.
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Я уже несколько раз посещал линию соприкосновения, но делал это неофициально, не писал об этом и не постил фото, потому что не хотел пиариться на военных, а лишь их поддержать и увидеть все собственными глазами. Конечно, реальное состояние на войне имеет небольшое отношение к тому, что пишут в новостях, но эту правду надо знать,
– написал Сенцов.
Свою беседу с украинскими защитниками Сенцов пообещал вечером 21 июня транслировать вживую в соцсетях.
Что известно об Олеге Сенцове: коротко
- Олега Сенцова вместе с другим активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
- Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове.
- В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
- В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он прекратил голодовку через 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.
- Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией.