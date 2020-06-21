Экс-пленник России, украинский кинорежиссер Олег Сенцов прибыл на линию соприкосновения на Донбассе. Компанию ему составили украинский писатель Сергей Жадан и бывший нардеп Егор Соболев.

Правду о войне надо знать, – Сенцов

Сенцов, Жадан и Соболев приехали на линию соприкосновения, чтобы поблагодарить украинских защитников и пообщаться с ними. О своей поездке режиссер сообщил в фейсбуке.

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Я уже несколько раз посещал линию соприкосновения, но делал это неофициально, не писал об этом и не постил фото, потому что не хотел пиариться на военных, а лишь их поддержать и увидеть все собственными глазами. Конечно, реальное состояние на войне имеет небольшое отношение к тому, что пишут в новостях, но эту правду надо знать,

– написал Сенцов.

Свою беседу с украинскими защитниками Сенцов пообещал вечером 21 июня транслировать вживую в соцсетях.

Что известно об Олеге Сенцове: коротко