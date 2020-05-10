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Ни о чем не жалею: эмоциональное заявление Сенцова в шестую годовщину его ареста

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото 24 канала

Украинский писатель, режиссер, бывший узник России Олег Сенцов подчеркнул, что день его ареста в аннексиванном Крыму, 10 мая, изменил его жизнь. В то же время он ни о чем не жалеет.

Олег Сенцов отметил, что сегодня думает о тех украинцах, которые до сих пор находятся в плену, ожидая своего освобождения и надеясь на помощь. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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10 мая. День ареста и пыток. Ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить его еще раз не хотелось бы. Я свой выбор сделал еще на Майдане, и если было бы нужно, повторил то же самое, ничего не отрекшись,
– написал Сенцов.

Что известно про Олега Сенцова: главное

  • Сенцова вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму.
  • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове.
  • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет.
  • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления.
  • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией. Вместе с Сенцовым в тот день из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
  • Он также заявил, что не хочет связывать свою жизнь с политикой, поскольку это грязное болото. И чтобы в него прыгнуть, нужно иметь очень сильную мотивацию.
Автор: Эмал Наби
Теги: Обмен пленными Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Новости Украины Новости политики
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