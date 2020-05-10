Ни о чем не жалею: эмоциональное заявление Сенцова в шестую годовщину его ареста

Украинский писатель, режиссер, бывший узник России Олег Сенцов подчеркнул, что день его ареста в аннексиванном Крыму, 10 мая, изменил его жизнь. В то же время он ни о чем не жалеет.

Олег Сенцов отметил, что сегодня думает о тех украинцах, которые до сих пор находятся в плену, ожидая своего освобождения и надеясь на помощь. Об этом он написал на своей странице в фейсбук.

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10 мая. День ареста и пыток. Ни о чем не жалею и ничего не хотел бы изменить в своем прошлом, но прожить его еще раз не хотелось бы. Я свой выбор сделал еще на Майдане, и если было бы нужно, повторил то же самое, ничего не отрекшись,

– написал Сенцов.

Что известно про Олега Сенцова: главное