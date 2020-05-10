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Ні про що не шкодую: емоційна заява Сенцова в шосту річницю його арешту

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Олег Сенцов
Олег Сенцов / Фото 24 каналу

Український письменник, режисер, колишній в'язень Росії Олег Сенцов наголосив, що день його арешту в анексованому Криму, 10 травня, змінив його життя. Водночас він ні про що не шкодує.

Олег Сенцов зазначив, що сьогодні думає про тих українців, які досі перебувають у полоні, чекаєчи на своє звільнення і сподіваючись на допомогу. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

До теми Олег Сенцов презентує нову книгу, написану у в'язниці

10 травня. День арешту і катувань. Ні про що не шкодую і нічого не хотів би змінити у своєму минулому, але прожити його ще раз не хотілося б. Я свій вибір зробив ще на Майдані, і якщо було б потрібно, повторив те саме, нічого не зрікшись,
– написав Сенцов.

Що відомо про Олега Сенцова: головне

  • Сенцова разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
  • Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
  • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
  • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
  • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією. Разом із Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
  • Він також заявив, що не хоче пов’язувати своє життя з політикою, оскільки це брудне болото. І щоб у нього стрибнути, потрібно мати дуже сильну мотивацію.
Автор: Емал Набі
Теги: Новини України Обмін полоненими Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини політики
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