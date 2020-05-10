Ні про що не шкодую: емоційна заява Сенцова в шосту річницю його арешту

Український письменник, режисер, колишній в'язень Росії Олег Сенцов наголосив, що день його арешту в анексованому Криму, 10 травня, змінив його життя. Водночас він ні про що не шкодує.

Олег Сенцов зазначив, що сьогодні думає про тих українців, які досі перебувають у полоні, чекаєчи на своє звільнення і сподіваючись на допомогу. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

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10 травня. День арешту і катувань. Ні про що не шкодую і нічого не хотів би змінити у своєму минулому, але прожити його ще раз не хотілося б. Я свій вибір зробив ще на Майдані, і якщо було б потрібно, повторив те саме, нічого не зрікшись,

– написав Сенцов.

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