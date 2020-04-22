Олег Сенцов анонсує апокаліптичний роман, написаний у в'язниці

Вже за місяць світ побачить апокаліптичний роман кінорежисера, сценариста, письменника та громадського активіста Олега Сенцова, який він написав під час ув’язнення в російській колонії в Якутії у 2017 році.

На сторінках книги "Другу також варто придбати" – вигадані фантастичні реалії (позаземна цивілізація, яка ніби-то прагне врятувати людей від них самих) та цілком реальні проблеми людства – боротьба за ресурси, колабораціонізм, вплив пропаганди на свідомість громадян та роль у цьому всьому маленької людини. Як і дві попередні книги Олега Сенцова – "Жизня" та "Маркетер" – новий роман вийде у "Видавництві Старого Лева" та буде доступний двома мовами: українською (в перекладі Сергія Осоки) та російською (лише в електронному варіанті).

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"Роман "Другу також варто придбати" був задуманий в рамках трилогії, коли я ще писав свій перший роман "Купіть книгу – вона смішна". Тоді, в 2010 році, я не думав, що мої книги будуть видані, тим більше написані в такому несерйозному стилі. Але я пообіцяв собі, що якщо перший роман колись буде виданий і матиме більше 18-ти читачів, то я напишу другий, а потім, можливо, і третій. Уже перебуваючи в ув'язненні, на той момент в північному якутському таборі в 2017 році, я дізнався, що моя книга видана, і почав отримувати позитивні відгуки від простих читачів. Тому я розпочав роботу над другою книгою. Працюючи щодня, написав її приблизно за 3 місяці – на щастя, часу у в'язниці достатньо. Через два роки, на початку 2019-го, я зробив другу редакцію і відправив чистовик на волю, оскільки не знав, скільки ще мені доведеться перебувати за гратами (в той же час були відправлені "Маркетер" і сценарій нового фільму)", – розповідає Олег Сенцов про роботу над романом.

Олег Сенцов писав, а потім і робив другу редакцію роману в звичайних зошитах від руки. У центрі подій – головний герой Джим Гаррісон. Він сидить у вбиральні й гортає майже "підпільні" журнальчики, його дружина – готує сніданок. Це мав бути звичайний день звичайних людей, та зненацька у місто розпочинається вторгнення: з глибин космосу, небайдужого до долі людської цивілізації, прилетів... рай. А хто ж не мріє про щасливий контакт із позаземним розумом і не вірить, що вищий інтелект – однозначно добрий? Навіть якщо його представники схожі на ящірок і прагнуть навернути землян – заради їхнього ж спасіння – до природного життя, а їхні методи щодалі більше нагадують "аборигенам" найстрашніші моменти земної історії...

"Головна тема роману – це прагнення суспільства, більш технічно та інтелектуально розвиненого, нав'язати свої правила життя менш розвиненому, – продовжує Олег Сенцов. – Коли роман лише задумувався, я керувався невдалим досвідом США, їхніми спробами просування демократії на Близькому Сході, в тому числі з застосуванням військової сили. Тому дія роману відбувається в Америці, але цього разу прилітають інопланетяни, беруть країну під контроль і вже самих американців починають змушувати жити за їхніми правилами. Це була початкова ідея, але коли писався роман, то на нього, звісно ж, вплинули події 2014 року – окупація Криму російськими військами і колабораціонізм частини населення та органів місцевої влади, які слідували за нею".

Фантастичний роман Олега Сенцова – не стільки про те, чи варто боротися, а про те, що стається з нами – кожним окремо й усіма, – коли ми опускаємо руки. "Другу також варто придбати" – це динамічний сюжет, кінематографічна чіткість та щедро розсипана іронія, яка дає змогу читачеві навіть на найдраматичніші ситуації глянути відсторонено, з гумором і надією. Книга з'явиться у травні та буде представлена читачам у кількох форматах: паперова українською мовою та електронна – українською і російською.

""Всі ми карлики, які стоять на плечах у велетнів" – ця фраза підходить як для вчених, так і для письменників, – розповідає автор. – Всі ми відштовхуємося і вчимося на чиїйсь попередній творчості. Прабатьками цього роману, велетнями, на плечах яких покоїться ця книга, стали перш за все Рей Бредбері зі своєю "Бетономішалкою" і брати Стругацькі з "Другим нашестям марсіян". Звичайно, я не намагався пародіювати сюжет або тим більше стиль, але на будь-якого письменника впливають книги, які він читав раніше, які його формували. Я намагався розвивати цю тему, вносити своє, придумувати алегорії і приховані смисли, ховаючи все це за зовні простим, пригодницьким сюжетом і веселим та простим викладом. Наскільки це все вийшло судити не мені, а читачеві".

Олег Сенцов – український кінорежисер, сценарист, письменник. Лауреат Премії імені Андрія Сахарова за свободу думки, Премії Американського ПЕН імені Барбари Ґолдсміт "Свобода писати", Національної премії України імені Т. Шевченка. Був незаконно ув'язнений Російською Федерацією з травня 2014 року і засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі. Звільнений 2019 року.