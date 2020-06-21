Сенцов з Жаданом приїхали на лінію зіткнення: яка мета
Експолонений Росії, український кінорежисер Олег Сенцов прибув на лінію зіткнення на Донбасі. Компанію йому склали український письменник Сергій Жадан та колишній нардеп Єгор Соболєв.
Правду про війну треба знати, – Сенцов
Сенцов, Жадан та Соболєв приїхали на лінію зіткнення, аби подякувати українським захисникам та поспілкуватися з ними. Про свою поїздку режисер повідомив у фейсбуці.
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Я вже декілька разів відвідував лінію зіткнення, але робив це неофіційно, не писав про це та не постив фото, бо не хотів піаритися на військових, а лише їх підтримати і побачити все на власні очі. Звісно, реальний стан на війні має невелике відношення до того, що пишуть у новинах, але цю правду треба знати,
– написав Сенцов.
Свою бесіду з українськими захисниками Сенцов пообіцяв увечері 21 червня транслювати наживо у соцмережах.
Що відомо про Олега Сенцова: коротко
- Олега Сенцова разом з іншим активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму.
- Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові.
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років.
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він припинив голодування через 145 днів через загрозу примусового годування.
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією.