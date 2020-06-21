Експолонений Росії, український кінорежисер Олег Сенцов прибув на лінію зіткнення на Донбасі. Компанію йому склали український письменник Сергій Жадан та колишній нардеп Єгор Соболєв.

Правду про війну треба знати, – Сенцов

Сенцов, Жадан та Соболєв приїхали на лінію зіткнення, аби подякувати українським захисникам та поспілкуватися з ними. Про свою поїздку режисер повідомив у фейсбуці.

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Я вже декілька разів відвідував лінію зіткнення, але робив це неофіційно, не писав про це та не постив фото, бо не хотів піаритися на військових, а лише їх підтримати і побачити все на власні очі. Звісно, реальний стан на війні має невелике відношення до того, що пишуть у новинах, але цю правду треба знати,

– написав Сенцов.

Свою бесіду з українськими захисниками Сенцов пообіцяв увечері 21 червня транслювати наживо у соцмережах.

Що відомо про Олега Сенцова: коротко