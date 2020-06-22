Від початку доби, 22 червня, зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Один український захисник отримав поранення.

Противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Про це йдеться в повідомленні Штабу ООС.

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Де були обстріли

Поблизу Хутора Вільний окупанти тричі відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Міномети 120-го калібру противник застосував біля Новотошківського, Оріхового та Голубівського.

Оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв зі станкових протитанкових гранатометів.

Один український захисник отримав поранення.

"У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій окупантів. Загарбники отримали адекватну відповідь від українських воїнів. Втрати противника уточнюються", – повідомили в Штабі ООС.

Обстріли 21 червня

21 червня противники 10 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Окупанти застосували проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

"Окрім того, російські окупанти застосувавши протитанковий ракетний комплекс "Корнет" калібру 152 мм, наразили на небезпеку цивільних жителів, які проживають поблизу лінії зіткнення в населеному пункті Бердянське. Протитанкова керована ракета вибухнула неподалік місцевої амбулаторії. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав", – йдеться у звіті українських військових.

Внаслідок ворожої агресії один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.



Карта окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

