Владимир Зеленский прокомментировал отношения Украины и России. По его словам, путь к большой победе лежит через победы маленькие, а большая победа – это возвращение всех похищенных украинских земель. Зеленский убежден, что у него есть время, дабы достичь этого.

В интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном 21 июня, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что стремится к миру с Россией.

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Эти стремления на примирение с путинской Россией требовали усилий, которые Зеленский охарактеризовал как "крайне тяжелые и каверзные" . Чтобы Украина могла придерживаться твердой позиции, ей очень нужна поддержка международных союзников.

Переговоры замедлились почти до полной остановки из-за пандемии COVID-19, но раньше все же было достигнуто нескольких успехов. Например, обменов заключенными.

У меня нет времени выбирать, доверять ли Владимиру Путину, или не доверять ему. Возможно, это еще не большая победа (речь шла об обменах – 24 канал), но даже маленькие победы делают большую победу возможной,

– считает Зеленский.

Украинский президент уточнил что большой победой он считает "возвращение всех наших похищенных земель". " В это я верю. И это то, на что у меня есть время ", – отметил Зеленский.

Добавим, что последняя (и единственная) встреча вживую Путина и Зеленского состоялась во время саммита в нормандском формате в декабре 2019 года. А последний телефонный разговор – 14 февраля 2020.

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