Володимир Зеленський прокоментував стосунки України й Росії. За його словами, шлях до великої перемоги пролягає через перемоги маленькі, а велика перемога – це повернення усіх викрадених українських земель. Зеленський переконаний, що має час, аби досягти цього.

В інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, опублікованому 21 червня, Президент України Володимир Зеленський розповів, що прагне до миру з Росією.

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Ці прагнення на замирення із путінською Росією потребували зусиль, які Зеленський схарактеризував як "вкрай важкі й каверзні". Щоб Україна могла дотримуватися твердої позиції, їй дуже потрібна підтримка міжнародних союзників.

Переговори сповільнилися майже до повної зупинки через пандемію COVID-19, але раніше таки було досягнуто кількох успіхів. Наприклад, обмінів ув'язненими.

У мене немає часу вибрати, чи довіряти Володимиру Путіну, чи не довіряти йому. Можливо, це ще не велика перемога (мовилося про обміни – 24 канал), але навіть маленькі перемоги роблять велику перемогу можливою,

– вважає Зеленський.

Український президент уточнив що великою перемогою він вважає "повернення всіх наших викрадених земель". "У це я вірю. І це те, на що я маю час", – зазначив Зеленський.

Додамо, що остання (і єдина) зустріч наживо Путіна і Зеленського відбулася під час саміту у нормандському форматі у грудні 2019 року. А остання телефонна розмова – 14 лютого 2020 року.

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Зеленський у цьому ж інтерв'ю прокоментував стосунки України й США. Він заявив, що прагне досягти прозорості у політиці між країнами, а загалом – стерти на міжнародній арені образ України як "країни скандалу".