Президент Росії Володимир Путін заявив, що візит української влади до Росії неодмінно відбудеться. За його словами, це лише питання часу.

Про намір зустрітися з представниками української влади в Росії Путін заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє видання "ТАСС".

До слова Путін пригрозив, що заяви Зеленського про СРСР негативно позначаться на відносинах з Україною

Я думаю, що це неминуче. Звичайно ж, це відбудеться, а питання лише в тому, коли саме. Втім ми почекаємо,

– заявив лідер Кремля.

Крім того, він прокоментував слова Президента України про роль СРСР в початку Другої світової війни. Путін заявив, що у такий спосіб Зеленський "зменшує значення того, що під час війни зробив український народ".

"Саме це і зробив чинний Президент України. Це означає завдати серйозну моральну травму всім, хто дорожить героїчним минулим українського народу", – переконаний Путін.

Що Зеленський сказав про СРСР і Другу світову: коротко