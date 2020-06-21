Путін впевнений, що українські лідери "неодмінно" приїдуть у Москву
Президент Росії Володимир Путін заявив, що візит української влади до Росії неодмінно відбудеться. За його словами, це лише питання часу.
Про намір зустрітися з представниками української влади в Росії Путін заявив в ефірі телеканалу "Росія 1", повідомляє видання "ТАСС".
До слова Путін пригрозив, що заяви Зеленського про СРСР негативно позначаться на відносинах з Україною
Я думаю, що це неминуче. Звичайно ж, це відбудеться, а питання лише в тому, коли саме. Втім ми почекаємо,
– заявив лідер Кремля.
Крім того, він прокоментував слова Президента України про роль СРСР в початку Другої світової війни. Путін заявив, що у такий спосіб Зеленський "зменшує значення того, що під час війни зробив український народ".
"Саме це і зробив чинний Президент України. Це означає завдати серйозну моральну травму всім, хто дорожить героїчним минулим українського народу", – переконаний Путін.
Що Зеленський сказав про СРСР і Другу світову: коротко
- Володимир Зеленський під час брифінгу у Польщі нагадав, що у 1939 році змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни та всіх подальших трагічних подій.
- Президент України також наголосив, що усі держави світу мають сказати "Ні!" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яким проявам ненависті та нетерпимості.