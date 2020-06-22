По состоянию на конец мая 2020 года половина украинцев не жалеет о распаде Советского Союза. В то же время каждому третьему (более 33%) жаль, что СССР распался.

Отношение украинцев к советскому прошлому отличается в зависимости от региона проживания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Отношение к распаду СССР в регионах

на Западе Украины большинство населения не жалеют о распаде СССР – 69% против 15%;

Украины большинство населения не жалеют о распаде СССР – 69% против 15%; в центральных регионах соотношение такое: 51% не жалеют, 32% – жалеют;

соотношение такое: 51% не жалеют, 32% – жалеют; на Юге, Востоке и Донбассе большинство за теми, кому жаль, что СССР распался: 41,5 – 49% в зависимости от региона против 35 – 39% тех, кто не жалеет.

Как украинцы относятся к распаду СССР / Скриншот с сайта КМИС

Как зависит отношение к СССР от политических предпочтений

среди избирателей кандидатов на пост президента больше сожалеют о распаде СССР избиратели Юрия Бойко – 81,5% против 10%;

– 81,5% против 10%; меньше всего – избиратели Петра Порошенко : только 4% жалеют против 88%, которые не испытывают жалости;

: только 4% жалеют против 88%, которые не испытывают жалости; среди избирателей Владимира Зеленского 53% не жалеют против 29%, которые жалеют.

53% не жалеют против 29%, которые жалеют. избиратели "Голоса" в большинстве не жалеют о распаде СССР (79% против 17%, которые жалеют). Зато 50% избирателей "Партии Шария" жалеют, 30% – не жалеют.

Зависимость отношения к распаду Советского Союза от политических предпочтений / Скриншот с сайта КМИС

СССР для украинцев: польза или вред

По результатам опроса, 35% респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда . Для сравнения в 2013 году таких было 48%;

респондентов считают, что пребывание Украины в составе СССР принесло ей . Для сравнения в 2013 году таких было 48%; Пребывание в СССР было скорее вредом – 28%, в 2013 году – 18%.

Как Украине было в составе СССР / Скриншот с сайта КМИС

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Какова ситуация в РФ

Для сравнения КМИС приводит информацию российской негосударственной исследовательской организации "Левада-Центр".

Согласно ей, в России ситуация противоположная. В феврале 2020 года 65% жителей страны сожалеют о распаде СССР, не жалеют – 26%.