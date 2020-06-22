Кожен третій українець шкодує про розпад СРСР
Станом на кінець травня 2020 року половина українців не шкодує про розпад Радянського Союзу. Водночас кожному третьому (понад 33%) жаль, що СРСР розпався.
Ставлення українців до радянського минулого відрізняється залежно від регіону проживання. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.
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Ставлення до розпаду СРСР у регіонах
- на Заході України більшість населення не шкодують про розпад СРСР – 69% проти 15%;
- у центральних регіонах співвідношення таке: 51% не шкодують, 32% – шкодують;
- на Півдні, Сході та Донбасі більшість за тими, кому жаль, що СРСР розпався: 41,5 – 49% залежно від регіону проти 35 – 39% тих, хто не шкодує.
Як українці ставляться до розпаду СРСР / Скриншот зі сайту КМІС
Як залежить ставлення до СРСР від політичних вподобань
- серед виборців кандидатів на пост президента найбільше шкодують про розпад СРСР виборці Юрія Бойка – 81,5% проти 10%;
- найменше – виборці Петра Порошенка: лише 4% шкодують проти 88%, які не відчувають жалю.
- серед виборців Володимира Зеленського 53% не шкодують проти 29%, які шкодують.
- виборці "Голосу" у більшості не шкодують про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують). Натомість 50% виборців "Партії Шарія" шкодують, 30% – не шкодують.
Залежність ставлення до розпаду Радянського Союзу від політичних вподобань / Скриншот зі сайту КМІС
СРСР для українці: користь чи шкода
- За результатами опитування, 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди. Для порівняння у 2013 році таких було 48%;
- Перебування у СРСР було радше шкодою – 28%, у 2013 році – 18%.
Як Україні було у складі СРСР / Скриншот зі сайту КМІС
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Яка ситуація у РФ
Для порівняння КМІС наводить інформацію російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".
Відповідно до неї, у Росії ситуація протилежна. У лютому 2020 року 65% жителів країни шкодують про розпад СРСР, не шкодують – 26%.