Станом на кінець травня 2020 року половина українців не шкодує про розпад Радянського Союзу. Водночас кожному третьому (понад 33%) жаль, що СРСР розпався.

Ставлення українців до радянського минулого відрізняється залежно від регіону проживання. Про це свідчать результати опитування, проведеного КМІС.

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Ставлення до розпаду СРСР у регіонах

на Заході України більшість населення не шкодують про розпад СРСР – 69% проти 15%;

України більшість населення не шкодують про розпад СРСР – 69% проти 15%; у центральних регіонах співвідношення таке: 51% не шкодують, 32% – шкодують;

співвідношення таке: 51% не шкодують, 32% – шкодують; на Півдні, Сході та Донбасі більшість за тими, кому жаль, що СРСР розпався: 41,5 – 49% залежно від регіону проти 35 – 39% тих, хто не шкодує.



Як українці ставляться до розпаду СРСР / Скриншот зі сайту КМІС

Як залежить ставлення до СРСР від політичних вподобань

серед виборців кандидатів на пост президента найбільше шкодують про розпад СРСР виборці Юрія Бойка – 81,5% проти 10%;

– 81,5% проти 10%; найменше – виборці Петра Порошенка : лише 4% шкодують проти 88%, які не відчувають жалю.

: лише 4% шкодують проти 88%, які не відчувають жалю. серед виборців Володимира Зеленського 53% не шкодують проти 29%, які шкодують.

53% не шкодують проти 29%, які шкодують. виборці "Голосу" у більшості не шкодують про розпад СРСР (79% проти 17%, які шкодують). Натомість 50% виборців "Партії Шарія" шкодують, 30% – не шкодують.



Залежність ставлення до розпаду Радянського Союзу від політичних вподобань / Скриншот зі сайту КМІС

СРСР для українці: користь чи шкода

За результатами опитування, 35% респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР принесло їй більше користі, ніж шкоди. Для порівняння у 2013 році таких було 48%;

респондентів вважають, що перебування України у складі СРСР ніж шкоди. Для порівняння у 2013 році таких було 48%; Перебування у СРСР було радше шкодою – 28%, у 2013 році – 18%.



Як Україні було у складі СРСР / Скриншот зі сайту КМІС

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Яка ситуація у РФ

Для порівняння КМІС наводить інформацію російської недержавної дослідницької організації "Левада-Центр".

Відповідно до неї, у Росії ситуація протилежна. У лютому 2020 року 65% жителів країни шкодують про розпад СРСР, не шкодують – 26%.