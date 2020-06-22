Путін продовжує робити неоднозначні заяви щодо України та Другої світової війни. Зокрема, про неминучість візиту до Москви керівництва України. Що задумав президент РФ і чи йому це вдасться, – в матеріалі 24 каналу.

Успішність політики Путіна сумнівна

Як розповідає 24 каналу політичний експерт Ігор Соловей, заява Путіна про неминучість візиту українського керівництва в Москву – хороший показник, що він чітко знає результати псевдореферендуму щодо змін до конституції РФ, який насправді обнулює всі попередні терміни Путіна.

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Путін залишиться президентом ще на два терміни, тому добре розуміє, що за час його авторитарного управління Росією в Україні буде постійно змінюватися влада (внаслідок виборів – "24"). А Кремль, як у китайській приказці, чекатиме на березі, коли мимо пропливе тіло ворога. Але успішність такої політики сумнівна,

– переконаний Ігор Соловей.



Президент Зеленський не поїде до Путіна / Фото Офісу президента

За словами експерта, такий візит до Москви будь-якого представника української влади означатиме капітуляцію. Утім, нагадує Соловей, після перемоги Зеленського і зміни влади в Україні в Кремля були ілюзії, що вони зможуть вирішити всі свої питання з ОРДЛО. До того ж, Зеленський давав сигнали про готовність до переговорів. Але українське суспільство окреслило червоні лінії щодо шляхів розв’язання збройного конфлікту на Донбасі. І Зеленський не готовий їх порушувати.

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Напередодні параду в Москві до 75-річчя перемоги у Другій світовій війні, що пройде 24 червня, в американському журналі National Interest вийшла стаття Путіна, яка викликала критику світової спільноти.

Головні тези статті Путіна

Німеччина розпочала Другу світову війну після приниження, якого зазнала під час підписання Версальського мирного договору в 1919 році.

Відповідальність за початок війни лежить на всіх країнах, в тому числі Великобританії, Франції та Польщі.

Країни Балтії "приєдналися" до СРСР "законно", і це відповідало міжнародному праву того часу.

Візит міністра закордонних справ Німеччини Ріббентропа до Москви за кілька днів до початку Другої світової війни ніяк не вплинув на початок війни. Таємний додаток до договору Молотова – Ріббентропа є лише наслідком самоуправства Сталіна, а не СРСР.

СРСР, а відтак і Росія, як її правонаступниця – одна з головних переможниць у Другій світовій війні. Все через те, що у цій війні загинуло найбільше жителів цієї імперії.

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На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, в статті Путіна є претензія, що Росія разом з іншими країнами боротиметься за місце в новій ієрархії світового панування. Однак незрозуміло, чому президент РФ вирішив, що його місце буде серед переможців, а не тих, хто програв.

Китай, США, Європа успішно використовують путінську Росію в світових, комплексних і гібридних конфліктах. Це неминуче. Але правити світом її не пустять. Як це було не раз в російській історії. Путін все прекрасно розуміє. Йому потрібно тільки одне: поки він при владі – участь у перманентній, глобальній, гібридній війні "всіх проти всіх", як умова виживання свого режиму особистої влади,

– підкреслює Віктор Небоженко.



Як на войовничі заяви Путіна відреагують Меркель і Макрон? / Фото Getty

Ігор Соловей зауважує: в статті Путіна немає нічого нового, чого президент РФ не говорив раніше. Утім досі лише експертне товариство реагувало на закиди Путіна. А Путін відверто говорить, що Росія готова до загострення ситуації в світі.

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"Так завжди робить країна-терорист. Бере в заручники, а потім обмінює на вигідні пропозиції. Як у 2014-2015 роках на Донбасі, Росія може доводити ситуацію до прямого військового втручання, а потім підписувати мирні угоди. Країна, яка веде терористичну діяльність у всьому світі, крім силових методів, інших не розуміє", – зазначає Соловей.

На жаль, відзначає фахівець, світове співтовариство не готове відповідати на агресивну політику Путіна єдиним узгодженим курсом. І Путін дочекається, коли в Москву приїдуть інші західні лідери. Адже авторитарні режими не хвилюються за результати виборів, владні рейтинги. А чекають, коли в тій чи іншій країні зміниться влада і приїдуть на поклон до Москви.

Посилення військової агресії не підвищить рейтинг Путіна

Росія продовжує посилювати військове напруження на Донбасі. Зокрема, за останні кілька днів проросійські бойовики постійно порушують режим припинення вогню. Один український захисник отримав поранення.

На думку Ігоря Соловея, політика Росії щодо України не зміниться у найближчі 10-15 років. Поки не зміниться свідомість російського суспільства, яке не сумнівається у войовничому зовнішньому курсі до України.



Карта окупованих територій України / Інфографіка 24 каналу

При цьому, зазначає експерт, переговорного процесу наразі фактично немає. Зустріч у нормандському форматі найближчим часом не передбачається. Бо Росії це не треба. Україні треба закінчити війну. Але це залежить від Росії. На жаль, говорить Соловей, Кремль на наших кордонах зараз робить друге Придністров’я, щоб тримати Україну в зоні своїх інтересів.

Однак, наголошує він, посилення військової агресії на Донбасі не підвищить рейтинг Путіна.

Історія про те, що ми (Росія) зараз побряцаємо зброєю, покажемо м’язи, і рейтинг Путіна виросте – втратила прямий зв'язок. Кримська історія спрацювала один раз і зараз уже не працює. Навіть ті, хто радів анексії, тепер чухають потилицю. А нові силові історії за участі Росії не додадуть рейтингу Путіну. Навпаки – обвалять. Дивна, але приємна трансформація громадських настроїв у Росії,

– підкреслив Ігор Соловей.