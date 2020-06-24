РФ превращает Крым на военную базу: Украина гневно отреагировала на парад
В оккупированном Россией Крыму 24 июня устроили военный парад. Украина назвала действия страны-агрессора "очередным преступлением против населения".
Украина осудила милитаризацию Крыма. Об этом говорится на странице представительства президента Украины в АР Крым в фейсбуке.
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Заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева назвала военный парад на территории оккупированного полуострова в условиях пандемии "очередным преступлением РФ против населения".
Такие действия являются одной из составляющих последовательной российской политики относительно искажения исторической правды о Второй мировой войне и покрытия преступлений советской власти во время депортации крымскотатарского народа, армян, болгар и греков в мае 1944 года, оправдания оккупации полуострова в 2014 году,
– отметила Ташева.
Она добавила, что Россия постепенно превращает оккупированный полуостров на военную базу.
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Что известно о параде в Крыму
- Несмотря на пандемию коронавируса, Президент России Владимир Путин 24 июня устроил на Красной площади в Москве пафосный военный парад.
- Военные участвовали в параде без средств защиты. Люди, которые были приглашены посмотреть зрелище на трибунах, также не имели одетых масок.
- В то же время парад прошел в Симферополе, Керчи и Севастополе. На полуострове действует запрет на проведение массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.