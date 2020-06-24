В оккупированном Россией Крыму 24 июня устроили военный парад. Украина назвала действия страны-агрессора "очередным преступлением против населения".

Украина осудила милитаризацию Крыма. Об этом говорится на странице представительства президента Украины в АР Крым в фейсбуке.

Интересно Парад победы в Москве: у делегации из Кыргызстана обнаружили коронавирус

Заместитель представителя президента в АР Крым Тамила Ташева назвала военный парад на территории оккупированного полуострова в условиях пандемии "очередным преступлением РФ против населения".

Такие действия являются одной из составляющих последовательной российской политики относительно искажения исторической правды о Второй мировой войне и покрытия преступлений советской власти во время депортации крымскотатарского народа, армян, болгар и греков в мае 1944 года, оправдания оккупации полуострова в 2014 году,

– отметила Ташева.

Она добавила, что Россия постепенно превращает оккупированный полуостров на военную базу.

Важно Путин несмотря на пандемию провел парад в Москве: фото, видео

Что известно о параде в Крыму