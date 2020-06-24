РФ перетворює Крим на військову базу: Україна гнівно відреагувала на парад
В окупованому Росією Криму 24 червня влаштували військовий парад. Україна назвала дії країни-агресора "черговим злочином проти населення".
Україна засудила мілітаризацію Криму. Про це мовиться на сторінці представництва президента України в АР Крим у фейсбуці.
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Заступниця представника президента в АР Крим Таміла Ташева назвала військовий парад на території окупованого півострова в умовах пандемії "черговим злочином РФ проти населення".
Такі дії є однією зі складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар і греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова у 2014 році,
– наголосила Ташева.
Вона додала, що Росія поступово перетворює окупований півострів на військову базу.
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Що відомо про парад у Криму
- Попри пандемію коронавірусу, Президент Росії Володимир Путін 24 червня влаштував на Красній площі в Москві пафосний військовий парад.
- Військові брали участь в параді без засобів захисту. Люди, які запрошені подивитися видовище на трибунах, також не мали одягнутих масок.
- Водночас парад пройшов у Сімферополі, Керчі та Севастополі. На півострові діє заборона на проведення масових заходів через пандемію коронавіруса.