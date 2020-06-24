В окупованому Росією Криму 24 червня влаштували військовий парад. Україна назвала дії країни-агресора "черговим злочином проти населення".

Україна засудила мілітаризацію Криму. Про це мовиться на сторінці представництва президента України в АР Крим у фейсбуці.

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Заступниця представника президента в АР Крим Таміла Ташева назвала військовий парад на території окупованого півострова в умовах пандемії "черговим злочином РФ проти населення".

Такі дії є однією зі складових послідовної російської політики щодо спотворення історичної правди про Другу світову війну і покриття злочинів радянської влади під час депортації кримськотатарського народу, вірмен, болгар і греків у травні 1944 року, виправдання окупації півострова у 2014 році,

– наголосила Ташева.

Вона додала, що Росія поступово перетворює окупований півострів на військову базу.

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Що відомо про парад у Криму