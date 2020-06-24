Парад перемоги у Москві: у делегації з Киргизстану виявили коронавірус
Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков приїхав до Москви на парад пермоги, влаштований Путіним. Однак через коронавірусну інфекцію, виявлену у двох членів делегації, потрапити на парад він не зміг.
Згідно з алгоритмом, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков, члени делегації та супровідники після прильоту в Москву здали тест на COVID-19. У двох супровідників виявили позитивний результат, повідомляє пресслужба президента Киргизстану.
Детальніше Путін попри пандемію провів парад у Москві: фото, відео
Варто зазначити, що перед вильотом з Кирзистану, усі члени делегації здавали тест на коронавірус. У всіх тоді він був негативним, тому подорож не скасовували.
У Жеенбекова додали, що відповідно до подальшого алгоритму, президент прийняв рішення утриматися від участі у заходах, присвячених 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Усі, хто їхав із ним, тепер перебуватимуть на самоізоляції.
Хто був на параді Путіна у Москві:
- Олександр Лукашенко – президент Білорусі;
- Закір Гасанов – міністр оборони Азербайджану;
- Раджнатх Сінгх – міністр оборони Індії;
- Вей Фенхе – міністр оборони Китаю;
- Ігор Додон – президент Молдови;
- Касим-Жомарт Токаєв – президент Казахстану;
- Александар Вучич – президент Сербії;
- Мілорад Додік – сербський член президії Боснії і Герцеговини (один з трьох глав держави);
- Шавкат Мірзійоєв – президент Узбекистану;
- Емомалі Рахмон – президент Таджикистану.