Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков приїхав до Москви на парад пермоги, влаштований Путіним. Однак через коронавірусну інфекцію, виявлену у двох членів делегації, потрапити на парад він не зміг.

Згідно з алгоритмом, президент Киргизької Республіки Сооронбай Жеенбеков, члени делегації та супровідники після прильоту в Москву здали тест на COVID-19. У двох супровідників виявили позитивний результат , повідомляє пресслужба президента Киргизстану.

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Варто зазначити, що перед вильотом з Кирзистану, усі члени делегації здавали тест на коронавірус. У всіх тоді він був негативним, тому подорож не скасовували.

У Жеенбекова додали, що відповідно до подальшого алгоритму, президент прийняв рішення утриматися від участі у заходах, присвячених 75-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Усі, хто їхав із ним, тепер перебуватимуть на самоізоляції.

Хто був на параді Путіна у Москві: