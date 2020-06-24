Парад победы в Москве: у делегации из Кыргызстана обнаружили коронавирус
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков приехал в Москву на парад победы, устроенный Путиным. Однако из-за коронавирусной инфекции, обнаруженной у двоих членов делегации, попасть на парад он не смог.
Согласно алгоритму, президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, члены делегации и сопровождающие после прилета в Москву сдали тест на COVID-19. У двоих сопровождающих обнаружили положительный результат, сообщает пресс-служба президента Кыргызстана.
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Стоит отметить, что перед вылетом из Кыргызстана, все члены делегации сдавали тест на коронавирус. У всех тогда он был отрицательным, поэтому путешествие не отменяли.
У Жээнбекова добавили, что согласно дальнейшему алгоритму, президент принял решение воздержаться от участия в мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Все, кто ехал с ним, теперь будут находиться на самоизоляции.
Кто был на параде Путина в Москве:
- Александр Лукашенко – президент Беларуси;
- Закир Гасанов – министр обороны Азербайджана;
- Раджнатх Сингх – министр обороны Индии;
- Вэй Фенхе – министр обороны Китая;
- Игорь Додон – президент Молдовы;
- Касым-Жомарт Токаев – президент Казахстана;
- Александар Вучич – президент Сербии;
- Милорад Додик – сербский член президиума Боснии и Герцеговины (один из трех глав государства);
- Шавкат Мирзиеев – президент Узбекистана;
- Эмомали Рахмон – президент Таджикистана.