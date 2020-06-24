Попри пандемію коронавірусу, президент Росії Володимир Путін 24 червня проводить на Красній площі в Москві військовий парад. Спочатку парад мали провести 9 травня – в день формального закінчення Другої світової війни, але дійство перенесли через пандемію COVID-19, яка ще не закінчилася.

На Красній площі крокують солдати і рухаються танки, повідомляє 24 канал. Зауважимо, що в Москві святкують не тільки закінчення війни, а, як заявило Мінборони, "тріумф народу-переможця" – 75-річчя Параду Перемоги 24 червня 1945 року, проведеного за наказом радянського вождя Йосипа Сталіна.

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Зауважмо, що переважна більшість військових перебуває на параді без засобів захисту. Люди, які запрошені подивитися видовище на трибунах, також не мають одягнутих масок.

Без маски, зате із рукостисканням, пройшовся рядом почесних гостей і Путін.



Путін вітається із ветераном / Скриншот з відео

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Як проходить парад у час пандемії

Командує парадом головнокомандувач Сухопутних військ генерал-полковник Олег Салюков. Приймає парад міністр оборони Сергій Шойгу. В ході головної військової ходи покажуть близько 220 одиниць техніки, зокрема понад 75 бойових літаків і вертольотів.

Почалися пафосні урочистості з того, що міністр оборони Сергій Шойгу на кабріолеті зробив об'їзд військових і почергово їх привітав. Надалі він поїхав відзвітувати головному командувачу Путіну про повну готовність до параду. У ньому візьмуть участь 14 тисяч військовослужбовців.



Шойгу на кабріолеті / Скриншот з відео

Відтак головне слово взяв сам президент РФ Путін. Він, читаючи з листка, привітав живих ветеранів, нагадав про їхніх подвиг та оголосив хвилину мовчання.

Зрештою почав вихваляти російську армію та її потужність. Закінчився виступ Путіна святковим салютом під звуки гімну Росії.

Зауважмо, що на самому головнокомандувачі держави, як і на більшості військових, начеплена георгіївська стрічка.



Путін на параді перемоги / Скриншот з відео

Українська делегація, як і декілька років поспіль, на парад не приїхала. Президент Володимир Зеленський сказав, що виключає можливість того, щоб поїхати на цей парад. Також глава держави зазначив, що офіційного запрошення йому не надсилали. Відповідно, у параді не беруть участі українські військові.

Втім, це не завадило російським військовим використати прапори українських фронтів під час нібито "історичного відтворення" параду 1945 року.



Прапори українських фронтів / Скриншот з відео

Варто відзначити, що в інших інсценізаціях беруть участь реальні військові з різних країн-союзниць Росії. Червоною площею вже пройшли індійські, сербські, афганські військові під керуванням очільників своїх оборонних міністерств.

Загалом мають пройти 13 парадних підрозділів армій інших держав: військовослужбовці Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Індії, Казахстану, Киргизії, Китаю, Молдови, Монголії, Сербії, Таджикистану, Туркменії і Узбекистану.



Військові з Індії на параді в Москві / Скриншот з відео

Як організували парад у Москві

На трибуни змогли потрапити не всі. Анонсувалося, що гостей на параді буде менше, ніж планували спочатку, повідомив раніше член президії військової організації "Офіцери Росії" Віктор Баранець.

Щоб потрапити на парад, запрошені повинні були надати довідки про те, що вони не хворі на коронавірус. Гостей розсадили на відстані один від одного.



Головком сухопутних військ Росії Олег Салюков раніше розповів, що всі учасники параду ізольовані від сторонніх людей, включно з персоналом, який забезпечує підготовку та проведення заходу. Мовиться про кухарів, механіків і так далі.

Чому парад вирішили провести саме в кінці червня

До кінця не зрозуміло, чому парад у Москві вирішили провести саме в кінці червня. Пєсков раніше сказав, що рішенню Путіна передував "глибокий і заснований на наукових висновках, на висновках фахівців, аналіз всієї епідеміологічної ситуації в Російській Федерації в цілому". Однак, можливо, що це було зроблено для того, щоб встигнути до дати голосування за поправки до Конституції РФ.

Ізоляція ветеранів

Ізоляція торкнулася і ветеранів, які присутні на трибунах і за традицією зустрічаються з Путіним. Так, раніше близько 80 ветеранів були відправлені в підмосковний санаторій на двотижневий карантин перед парадом. Речник президента Росії Дмитро Пєсков пояснював це турботою про здоров'я самих ветеранів.