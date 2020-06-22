Президент Володимир Зеленський сказав, що виключає можливість того, щоб поїхати на парад Перемоги у Москві. Також глава держави зазначив, що офіційного запрошення йому не надсилали.

На парад Зеленського не запрошували

Про те, що на параді 24 червня у Москві його очікувати не слід, Зеленський повідомив в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail – інформує пресслужба ОПУ.

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Ні, не поїхав би (на парад – 24 канал). Мені здається, офіційного запрошення не було,

– зазначив Зеленський.

Президент також відповів, що сподівається зупинити війну навіть за умови, коли Росія продовжує агресію проти України та невдовзі демонструватиме свою військову міць на параді.

Це відповідальність. Не всім Бог дає шанс нести таку відповідальність та зробити щось, що може допомогти українцям, змінити ситуацію і зупинити війну. У мене є цей шанс, і я хочу його використати. Це все, чого я хочу,

– сказав Зеленський.

Путін вважає, що влада України таки приїде до Москви

Тим часом, російський президент Володимир Путін нещодавно повідомив, що візит української влади до Москви таки мусить відбутись. Глава Кремля зазначив, що це – неминуче.

Що відомо про парад Перемоги у Москві?